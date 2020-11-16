Об этом в Facebook сообщил народный депутат Игорь Молоток.

“Ушел из жизни новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой. Страшная весть и большая потеря. Он победил на выборах и отчаянно боролся за жизнь с коварной болезнью. Казалось, что самое страшное уже позади, но это было не так”, – написал он.

Сам Луговой ранее писал в Facebook, болеет и находится в больнице. 31 октября он сообщил: “Состояние моего здоровья стабилизировалось и уже на следующей неделе я планирую вернуться в Конотоп”.