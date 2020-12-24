Очень часто бывает, что в квартире попросту не хватает места, чтобы поставить большую новогоднюю елку, или же хочется придумать оригинальное украшение для детской комнаты или прихожей. Настенные новогодние елки можно легко сделать своими руками, и они будут выглядеть очень привлекательно.

#Буквы собрали интересные варианты, как можно сделать елку своими руками.

1.Елки из электрических гирлянд

Самая популярная идея – прикрепить новогодние гирлянды к стене в виде елки. Это могут быть огоньки одного или разных цветов, это может быть просто контур елки или своеобразный зигзаг. Огни могут быть разной формы, например, звездочки, чтобы выглядеть еще более празднечно.

2. Деревянные палки или ветки

Из деревянных веток или палок можно сложить красивое, натуральное дерево. Скрепите их джутом и повесьте на стену. В композицию можно добавить елочные игрушки и гирлянды.

3. Орнаменты и омбре

Прикрепленные к стене украшения могут сами создать иллюзию дерева, без каких-либо дополнений. Елку можно сделать из фетровых рождественских украшений, фигурок животных, различных миленьких мелочей, которые можно найти дома.

Для создания омбре-елки следует выбрать шарики одной цветовой гаммы.

4. Веточка дерева или маленькое деревце

Превратить в “елочку” можно и веточку любого другого дерева.

Поместите ветку в вазу, засыпьте песком или землей, чтобы она держалась ровно и можно украшать. Все, новогоднее дерево готово.

5. Парящие елки

Елочные игрушки будто бы парят в воздухе, а сама елка невидима. Тут надо тщательно продумать, как развесить шары, чтобы они создали иллюзию елки.

Стоит отметить, что такая елка долго “не проживет” в доме с маленькими детьми или активными домашними животными.

6. Спиральная елка

Для создания такой елки понадобится кусок очень плотного картона, из которого вырезаем круг, а далее уже саму спираль. Картон можно покрасить в зеленый цвет, а можно и так оставить. Далее верхушку елки следует подвесить к потолку и хорошо зафиксировать. Все, далее дело фантазии – по всей спирали можно пустить гирлянду, можно добавить елочные шары и другие украшения.

Основу елки можно сделать из плотной проволоки и так же украсить гирляндой и игрушками.

7. Самодельные елки из природного материала

Для такой елки стоит в лесу насобирать веточек, шишек, желудей, орешков, а затем все это приклеить на картонную конусную основу. В композицию можно добавить новогодних игрушек – так будет более празднично.

Другие идеи

Медные трубки, ветки деревьев, Washi tape – клейкая лента из японской бумаги, открытки – это все может быть крутыми идеями для настенного дерева. Необходимо лишь немного фантазии.