Об этом проинформировали в Киевской городской госадминистрации и пресс-службе метрополитена.
Последний поезд отправится с каждой станции метро в разное время. Например, из центра Киева – около 02:15.
Дополнительные часы работы будут указаны в расписании на каждой станции метрополитена.
Кроме того, возможны ограничения (закрытие) на вход для пассажиров станций: “Золотые ворота”, “Крещатик”, “Майдан Незалежности”, “Почтовая площадь” и “Контрактовая площадь”.
Такая мера может применяться “из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций”.
Что касается фуникулера, то в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января он будет работать круглосуточно.
В КМДА напомнили, что в Киеве открылись 7 новогодних локаций. Их в этом году объединили в праздничный пешеходный маршрут. Это – Софийская площадь, Арка дружбы народов, пешеходный мост от нее к праздничной Владимирской горке, далее – через Андреевский спуск к Контрактовой площади. Маршрут специально разработали, чтобы в условиях карантина избежать скоплений людей на традиционных локациях.
На всех локациях работает “Муниципальная охрана”, которая при необходимости напоминает людям о соблюдении противоэпидемических мероприятий (масочного режима и социальной дистанции).
В КМДА подчеркнули, что новогодние локации в Киеве продолжат работать до середины января только при условии соблюдения всех противоэпидемических мероприятий.
- Ранее “Укрпочта” и “Новая почта” опубликовали графики работы во время зимних праздников.