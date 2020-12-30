В Киеве в новогоднюю ночь метрополитен продлит свою работу на два часа.

Об этом проинформировали в Киевской городской госадминистрации и пресс-службе метрополитена.

Последний поезд отправится с каждой станции метро в разное время. Например, из центра Киева – около 02:15.

Дополнительные часы работы будут указаны в расписании на каждой станции метрополитена.

Кроме того, возможны ограничения (закрытие) на вход для пассажиров станций: “Золотые ворота”, “Крещатик”, “Майдан Незалежности”, “Почтовая площадь” и “Контрактовая площадь”.

Такая мера может применяться “из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций”.

Что касается фуникулера, то в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января он будет работать круглосуточно.

В КМДА напомнили, что в Киеве открылись 7 новогодних локаций. Их в этом году объединили в праздничный пешеходный маршрут. Это – Софийская площадь, Арка дружбы народов, пешеходный мост от нее к праздничной Владимирской горке, далее – через Андреевский спуск к Контрактовой площади. Маршрут специально разработали, чтобы в условиях карантина избежать скоплений людей на традиционных локациях.

На всех локациях работает “Муниципальная охрана”, которая при необходимости напоминает людям о соблюдении противоэпидемических мероприятий (масочного режима и социальной дистанции).

В КМДА подчеркнули, что новогодние локации в Киеве продолжат работать до середины января только при условии соблюдения всех противоэпидемических мероприятий.