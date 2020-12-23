Об этом в своем Telegram написал народный депутат от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко.

“Я отказываюсь в это верить. Каток у Офиса президента на Банковой открыл благотворительный фонд … букмекерской конторы Parimatch!”, – написал он в своем посте.

“На сайте ОП скромно написали о том, что “новогодние аттракционы и декорации установлены меценатами и благотворителями без использования бюджетных средств”. Однако называть этих меценатов не захотели. Оно и не удивительно. Вот вам и легализация игорного бизнеса”, – добавил депутат.

К сообщению он прикрепил скриншот поста с Facebook Parimatch Foundation Ukraine.

В посте сказано, что Parimatch Foundation Ukraine “поддержал инициативу президента и помог открытию бесплатного катка”.

Отметим, что президент Владимир Зеленский с приходом на главную государственную должность говорил о том, что поэтапно легализует игорный бизнес в стране. Договоренности были очень серьезные и лоббисты соответствующего закона уже даже закупили на миллионы долларов оборудование для бизнеса. Об этом идет речь в статье #Букв “Ваши ставки, господа: как Аваков и Зеленский поссорились из-за игорного бизнеса”.

Спустя некоторое время журналистам удалось выяснить, что Президент Зеленский дружит с гендиректором ТМ “Parimatch” Сергеем Портновым, а лидер фракции “Слуг народа” Давид Арахамия – с юристом Андреем Астаповым, который работал с “Пари-матч” и “Фаворит”.

Сам Астапов был непосредственно привлечен к написанию этих законов.

Также на рабочих группах касательно написания закона появлялся некий литовец Борис Баум, что дало основания полагать, что на украинский рынок могут зайти русские.

Стоит напомнить, что депутаты фракции “Слуга народа” в июле веселились в столичном ресторане PM HALL под песню исполнителя Полиграф ШарикOFF “Черный бумер”.

Журналист Евгений Куксин также заметил логотип “ИнтегралБуда” на одной из конструкций новогоднего городка. Он обнародовал фотографии с логотипом строительной компании.

В посте в своем Telegram он вспомнил о такой “незаконно созданной структуре как Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей”.

“Мало того, что этот орган создан незаконно, а назначенный председатель Иван Рыжий утвержден с нарушениями квалификационных требований, так вот второго декабря при Комиссии был создан консультационно-экспертный совет, в который вошли лоббисты “Париматч””, – пишет журналист.

В своей заметке Куксин объясняет, что первым заместителем председателя Комиссии избран лоббист интересов “Париматч” Борис Баум, которого протащили Давид Арахамия, Андрей Мотовиловец, Кирилл Тимошенко. Отдельно, в экспертный совет вошли Алина Плющ и Андрей Астапов. Плющ – соучредитель Украинской Ассоциации Игровой Индустрии, в которую входит Ирина Сергиенко. Трудовая деятельность Сергиенко напрямую с “Париматч”. Астапов юрист фирмы Eterna Law, которая обслуживает интересы “Париматч”.

Кроме того, журналист сообщает, что в одном из бизнес-центров “ИнтегралБуда” нардеп Николай Тищенко открыл офис киевской ячейки “Слуги народа”.

Куксин напомнил, что на прошлой неделе состоялось заседание временно-следственной комиссии по коррупции в ГАСК. Рассматривали жалобы на незаконные застройки. Туда пришел Николай Тищенко и защищал Интергалбуд. Кроме того Тищенко продвигал людей с орбиты “Интеграла” в списки партии в Киевсовет.

Журналист также рассказал, что на прошлой неделе Государственная архитектурно-строительная инспекция выдала “Интергалбуд” разрешение на строительство в переулке Приборный, 10. Вот только с девяти домов, два уже построено, а согласно генеральному плану – там земли промышленности, а не многоквартирные дома. На этой земле невозможно строить жилье.

По факту именно этого строительства, ГБР начало расследование по факту злоупотребления служебным положением служащими Киевсовета, КГГА и ДАБИ, которые на протяжении 2017-2019 годов совершили противоправные действия в интересах “ИнтегралБуда”.