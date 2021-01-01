Видео опубликовала пресс-служба партии.

Порошенко подчеркнул, что в этом году, как никогда, важно здоровье.

“Желаю коллективного иммунитета. Людям – от коронавируса, пришедшего в двадцатом году. Стране – от вируса популизма и непрофессионализма, безтолковости и безответственности, штаммы которого поразили государственный организм годом ранее. Слава Богу, запас прочности мы заложили неплохой. Осилит все испытания. Все будет хорошо”, – заявил политик.

“Давайте возьмем в Новый год все, что выдержало испытание временем – наши достоинство, свободу, независимость, патриотизм. Пусть Новый год приносит положительные ощущения и положительные эмоции. Дарит новые возможности каждому украинцу, каждой семье, и нашему государству. Пусть 2021 принесет удачу и добро. А в новогодние праздники все мы, словно дети, ждем чудо и желаем, чтобы все проблемы в этом году остались в прошлом. Я искренне хочу, чтобы грядущий год принес для каждого украинца здоровья, для каждой украинской семьи любовь и уют, а для нашей страны мир и благополучие. Счастья, благополучия. Особые пожелания воинам – вернуться живыми. И здоровыми. И с победой. Вы – наша гордость. Мира всем, тепла, благополучия и уюта”, – пожелал Порошенко.

Отметим, что запись поздравления с Новым годом от президента Владимира Зеленского обнародовали в сети за час до его трансляции на телеканалах.