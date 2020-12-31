Новогоднее обращение Зеленского транслируют украинские телеканалы и пресс-служба президента.
Отметим, что запись поздравления с Новым годом от президента Владимира Зеленского обнародовали в сети за несколько часов до его трансляции на телеканалах.
В прошлом году Зеленский поздравил украинцев с новогодними праздниками вместе со звездами шоу-бизнеса, спорта и политиками.
В своем обращении президент говорил о различиях между украинцами, которые не имеют значения, и об общих чертах, которые должны научить их жить вместе и уважать друг друга.
- Как сообщалось ранее, в этом году в столице разработали новогодний маршрут протяженностью 8 км, который включает 7 локаций. В каких локациях будет происходить празднование — в материале.