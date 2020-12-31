Новогоднее обращение Зеленского транслируют украинские телеканалы и пресс-служба президента.

Отметим, что запись поздравления с Новым годом от президента Владимира Зеленского обнародовали в сети за несколько часов до его трансляции на телеканалах.

В прошлом году Зеленский поздравил украинцев с новогодними праздниками вместе со звездами шоу-бизнеса, спорта и политиками.

В своем обращении президент говорил о различиях между украинцами, которые не имеют значения, и об общих чертах, которые должны научить их жить вместе и уважать друг друга.