Об этом сообщают #Буквы.

“Я знаю, что Донецк, Луганск и Крым сейчас, во всех смыслах этого слова, живут в другом времени. И уже почти час, как по телевизору вам сказали, что Новый год уже наступил. Но я знаю, что уже почти час, как вы ждете нас, чтобы встретить Новый год вместе. Як одна сім’я. Як один народ. Як одна країна. Тож Донбас і Крим, переведите часы назад. Будьте с нами. Готові? Ми також”, — сказал президент.

Отметим, что запись поздравления с Новым годом от президента Владимира Зеленского обнародовали в сети за час до его трансляции на телеканалах.