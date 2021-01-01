Новогоднее поздравление: Зеленский рассказал детям о кредитах и строительстве дорог

Об этом сообщают #Буквы.

В этом году у президента создали видео в формате беседы с маленькими украинцами. Именно им Зеленский и рассказал о прошедшем годе.

Президент отметил, что в этом году Украина имеет события, которыми может гордиться, но и те, за которые стыдно. Что касается последних, то в обращении к украинцам он напомнил о бунте в Новых Санжарах. Вспомнили в Офисе и о катастрофе самолета МАУ в Иране, лесные пожары на востоке Украины, падение самолета Ан-26 с курсантами под Чугуевом и ситуацию на Донбассе.

“Скажу понятно для вас. И это логично, ведь все, что мы делаем – мы делаем для вас …. 2020 и напомнил, как на самом деле много героев среди нас. Весной мы начали все болеть. Оказалось, что в больницах и аптеках много чего нет. Почему? Просто некоторые потеряли обоняние еще задолго до коронавируса. И вот все мы были как в фильмах, когда кажется, что спасти могут только супергерои. Взрослые не верят в их существование. Но в этом году, как и в 2014-м , мы еще раз убедились – супергерои существуют. И к нашим военным присоединились наши медики. Наши суперврачи. Суперлаборанты. Суперводители скорой. Суперпилоты. Суперпограничники. Суперучителя. Наши суперпожарники и суперспасатели. И мы точно не имеем другого варианта, чем быть супер-Украиной. Да? “, – заявил Зеленский.