Клавдиевская фабрика, расположенная в Киевской области, запустила в производство елочных украшений с логотипом армии Российской Федерации. В сети разгорелся скандал.

Впервые внимание на скандальные елочные игрушки с символикой страны-агрессора обратил экскурсовод Сергей Савченко в Facebook.

Новогоднее настроение для армии РФ

Во время экскурсии посетители увидели целые коробки бело-красных украшений. На новогодних шариках четко была изображена советская звезда и надпись “Армия РФ”.

Однако после того, как посетители пытались сфотографировать товар, им строго запретили и пытались силой завершить съемку.

Автор поста сообщил, что Клавдиевский завод является “самым старым филиалом мастерской, расположенной в Москве”. Сайт фабрики стилизирован, так же как московская мастерская.

Ситуацией заинтересовались пользователи социальных сетей. В комментариях украинцы требовали объяснений от администрации фабрики, однако сначала модераторы Facebook-аккаунта только отшучивались и позволяли себе неоднозначные комментарии, которые затем тщательно удалили.

Позже на фабрике заявили, что символика на игрушках не значит, что их экспортируют в Россию. От подробных комментариев отказались.

“Тираж ликвидирован”

Лишь 5 декабря администрация фабрики смогла прокомментировать инцидент и объяснить обществу сотрудничество с армией страны-агрессора.

Руководитель фабрики Павел Гукасов заявил, что фабрика действительно выполняла заказ армии РФ.

“Исторически сложилось так, что одним из рынков сбыта продукции была Российская Федерация. В связи с короткой сезонностью бизнеса и в борьбе за рынок с китайскими производителями за последние шесть лет фабрика не смогла полностью отказаться от российского рынка. Часть годовой продукции фабрика поставляла в Россию, заказы размещались через CRM-систему, что позволяло максимально оптимизировать и ускорить выполнение заказов в условиях сжатых сроков”, – сообщил он.

Он отметил, что из-за экономического кризиса фабрика была на грани прекращения своего существования, поэтому руководство активно занималось развитием новых проектов. Именно поэтому российский заказ прошел мимо внимания руководителей.

“Так что сотрудники не были проинструктированы мной не брать заказы подобного формата, начали его выполнения без всякого сомнения. И только конфликтная ситуация позволила мне принять непосредственное участие в отклонении от производства данного заказа. Сейчас тираж ликвидирован”, – добавил Гукас.

Он поблагодарил авторов видео за то, что обратили внимание на недостатки фабрики. Также руководитель попросил прощения за эту ситуацию.

Гнев ветеранов

Вполне ожидаемо, резонансное событие не осталось без внимания ветеранов войны на Донбассе. Военные прибыли на фабрику и пытались разобраться со сложившейся ситуацией.

Известно, что именно военные вызвали полицию.

Реакция СБУ

В Службе безопасности Украины не прокомментировали ситуацию, однако не оставили ее без внимания. Так, несколько часов назад сотрудники СБУ начали следственные действия на Клавдиевской фабрике.

Об этом в Facebook сообщил депутат Бучанской городского совета Владимир Коротя.

“Я считаю, что администрация учреждения должна нас поблагодарить. Что мы сдержали толпу желающих сжечь предприятие”, – написал депутат.