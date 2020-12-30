#Буквы рассказывают, как и где отпраздновать Новый год.
Отпраздновать с помощью Интернета
Если вы чувствуете себя плохо или заболели, то следует отказаться от поездок к родственникам. Благо, на дворе 21 век и практически у всех есть Интернет. Пообщаться с родными можно по Zoom, Skype, WhatsApp.
Неплохо было бы и родителей научить пользоваться этими приложениями и общаться с ними даже по 5-15 минут в день.
В узком семейном кругу
Пригласите к себе родителей или сами наведайтесь к ним. Даже домашние посиделки могут интересными. Можно сыграть в настольные игры, “Крокодила” или придумать конкурсы. Если с вами дети, подготовьте для них небольшие призы за участие в конкурсах.
Обязательно устройте домашнюю фотосессию с родными и новогодним реквизитом. Это могут быть красные шапки Санта Клауса, аксессуары на палочках – усы, губы, бороды, очки; гирлянды или мишура. Можно всю родню одеть в одинаковые свитера.
В горах
Замечательный вариант встретить Новый год в компании друзей, особенно, если вы хотите гулять всю ночь и не мешать соседям. Здесь стоит подумать об аренде коттеджа подальше от большого города. А как же замечательно проснуться утром и выпить чашечку кофе, любуясь видом на горы.
Поехать в другой город
Новый год – это прекрасная возможность поехать в другой город. Вы можете навестить друзей, которых давно не видели, или просто побывать в новом для себя городе.
Новый год со второй половинкой
Празднование Нового года может быть по-настоящему романтичным. Не обязательно готовить ужин: закажите суши и легкие салаты.
А сам вечер можно провести, просматривая хорошее кино, запуская салюты, устроить караоке или поиграть в настольные игры.
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В кафе или ресторане
Кабинет Министров разрешил ресторанам и кафе работать в новогоднюю ночь (с 31 декабря на 1 января) до 7 утра.
Но не забывайте о мерах предосторожности – носите маски и обеззараживайте руки.
- Ранее Кабинет Министров решил ввести усиленный карантин с 8 по 24 января 2021 года.