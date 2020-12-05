В Киеве на новогодне-рождественские праздники подготовили специальный маршрут, который соединит три локации. На каждой из них будет своя новогодняя елка.

О деталях празднования в условиях карантина рассказали в Киевской городской госадминистрации.

Официальное празднование Нового года продлится с 19 декабря по 19 января.

Праздничное зажжение елок для киевлян и гостей столицы традиционно состоится 19 декабря в 19:00, в день Святого Николая.

Локации будут обустроены на Софийской и Контрактовой площадях, а также возле Арки дружбы народов.

Их объединят специальным новогодним маршрутом длиной 8 км: через пешеходно-велосипедный мост, парк “Владимирская горка”, Аллею художников, Андреевский спуск и до Контрактовой площади.

На каждой из локаций будет установлена своя новогодняя елка:

1. На Софийской площади – главная елка страны. В этом году она будет искусственной, а ее высота составит 31 метр. Вместо звезды верхушку елки увенчает большая шляпа. Темой локации стал “Сказочный лес”. Праздничную атмосферу сказочного леса создадут благодаря декорациям и фотозонам “с забавными жителями могущественного пня и с использованием ретро ламп и гирлянды, что напоминает звездное небо”.

2. Возле Арки дружбы народов – главная елка города высотой 20 метров. Локация будет оформлена в тематике “Хрустальный дворец”. Все украшения елки, пешеходного моста будут выдержаны в этом стиле.

3. На Контрактовой площади – главная елка Подола высотой 18 метров. Тематика локации – “Петриковская роспись”. Это будет “традиционная украинская елка”, украшенная яблоками, орехами и так далее.

На каждой из локаций будут предусмотрены зоны для детских развлечений: такие как каток, 20-метровое колесо обозрения и ледовая горка.

На протяжении всего маршрута будут размещены различные световые и арт-инсталляции новогодней и рождественской тематики в рамках проекта “Парад культур”. Можно будет приобрести сувениры, выпить горячего чая или кофе.

“Благодаря такому решению мы, во-первых, разгружаем центральные улицы от припаркованных автомобилей в праздничные дни. Во-вторых, побуждаем киевлян не стоять на месте и двигаться от одной фотозоны на маршруте к другой”, – отметили в КГГА.

На всех локациях будет контроль за соблюдением карантинных ограничений. Также предусмотрены онлайн-трансляции.

Помимо трех “главных” елок, в каждом районе Киева также будет открыта своя новогодняя елка.

В столице планируют создать праздничную атмосферу, украсить улицы и площади.

Однако из-за карантинных ограничений и ситуации с коронавирус в этом году во время новогодних и рождественских праздников концерты, различные шоу-программы и фуд-корты в Киеве не предусмотрены.

Официальное зажжение главной елки страны 19 декабря состоится без традиционного парада, но с соблюдением всех карантинных ограничений и с ведением онлайн-трансляции.