Об этом она написала в Facebook.

Так, чиновница призналась: для нее должность министра – “точно не способ получения больших доходов”.

“Я понимаю, что формулировка в моем интервью была неудачной. Мы до сих пор имеем значительный разрыв в доходах людей, к этому важно относиться чутко, – написала она.

“Учитывая дискуссию вокруг отдельных цитат из моего интервью агентству “Интерфакс-Украина”, хочу рассказать.

Для меня должность министра – это точно не способ получения больших доходов. Мне важно воплотить те изменения, которые мы, как правительство, пообещали, когда приступили к работе. Это мой основной мотиватор.

Меня не устраивает зарплата воспитателя в 4 тысячи гривен, учителя с 30-летним стажем в 8 тысяч, или работа ученых на 0,75 ставки. Я осознаю, что изменения в системе образования и науки не состоятся, если мы не начнем нормально платить профессиональным людям. И это то, о чем мы больше всего дискутируем с Кабмином и Минфином. Одна из ключевых задач правительства в рамках реформ – рост заработных плат педагогов и ученых.

При этом я поддерживаю позицию Кабмина, зарплата чиновников должна соответствовать их конкретным результатам работы. Это должна быть четкая и прозрачная система.

Я понимаю, что формулировка в моем интервью было неудачным. Мы до сих пор имеем значительный разрыв в доходах людей, к этому важно относиться чутко. Но не менее важно строить общество, где каждый может собственными знаниями и честной работой достигать большего. И это будет не стыдно”.