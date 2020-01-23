Об этом она написала в Facebook.
Так, чиновница призналась: для нее должность министра – “точно не способ получения больших доходов”.
“Я понимаю, что формулировка в моем интервью была неудачной. Мы до сих пор имеем значительный разрыв в доходах людей, к этому важно относиться чутко, – написала она.
“Учитывая дискуссию вокруг отдельных цитат из моего интервью агентству “Интерфакс-Украина”, хочу рассказать.
Для меня должность министра – это точно не способ получения больших доходов. Мне важно воплотить те изменения, которые мы, как правительство, пообещали, когда приступили к работе. Это мой основной мотиватор.
Меня не устраивает зарплата воспитателя в 4 тысячи гривен, учителя с 30-летним стажем в 8 тысяч, или работа ученых на 0,75 ставки. Я осознаю, что изменения в системе образования и науки не состоятся, если мы не начнем нормально платить профессиональным людям. И это то, о чем мы больше всего дискутируем с Кабмином и Минфином. Одна из ключевых задач правительства в рамках реформ – рост заработных плат педагогов и ученых.
При этом я поддерживаю позицию Кабмина, зарплата чиновников должна соответствовать их конкретным результатам работы. Это должна быть четкая и прозрачная система.
Я понимаю, что формулировка в моем интервью было неудачным. Мы до сих пор имеем значительный разрыв в доходах людей, к этому важно относиться чутко. Но не менее важно строить общество, где каждый может собственными знаниями и честной работой достигать большего. И это будет не стыдно”.
Стоит отметить, что ранее Правительство обнародовало размеры зарплат всех министров за четыре месяца. Согласно опубликованным данным, средняя зарплата Новосад составляла 63 тысячи 446 грн (даже с учетом налогов “на руки” Новосад получала в среднем около 50 тысяч грн). В сентябре зарплата министра составила 38 тысяч 288 грн, в октябре – 37 тысяч 981 грн, в ноябре – 39 тысяч 103 грн.
А вот в декабре зарплата Новосад составила 138 тысяч 412 грн (в том числе надбавки – 42 тысячи 412 грн и премии за четыре месяца в размере 96 тысяч грн). “На руки”, с учетом уплаты налогов и сборов, министр получила 111 тыс. 421 грн.
- Ранее Новосад заявила, что средней зарплаты “в 36 тысяч гривен” ежемесячно ей сейчас хватает для того, чтобы “нормально прожить”, но в случае, если у нее появится семья и родится ребенок, этой суммы ей будет недостаточно.