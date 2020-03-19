Об этом сообщает издание The Verge.
Так, Кристиан Фракасси и Алессандро Рамайоли захотели изготовить на 3D-принтере копии клапанов. Но у них не было чертежей. Волонтеры обратились к поставщику за точными чертежами, но получили отказ.
Сообщалось, что волонтеры печатали копии по 1 евро за штуку, а стоимость сертифицированного клапана — 10 тысяч.
Как сообщила производственная компания Intersurgical, они не угрожали судом ребятам.
Управляющий директор Чарльз Беллм сделал заявление для The Verge:
“Хотим заявить, что недавние сообщения из Италии абсолютно неверны. В конце прошлой недели с нами связались для изготовления деталей клапана, но мы не могли предоставить их из-за медицинских регламентов производства, мы не угрожали подать в суд на кого-либо из участников. Клапан является частью системы колпака CPAP, который стоит всего несколько евро.
В настоящее время наша итальянская компания делает все возможное для снабжения больниц и во многих случаях предоставляет их бесплатно.
Вызывает разочарование тот факт, что в нынешних условиях распространяется эта неправдивая информация”.
В Intersurgical объяснили причину отказа – это бюрократия. Если бы они это сделали, то нарушили бы жесткие правила регулирования медицинской отрасли, и понесли бы за это наказание.
- Ранее издание Business Insider Italia сообщило, что волонтеры напечатали на 3D-принтере клапаны для аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Теперь им может грозить суд от официального производителя, который поставляет сертифицированные клапаны.