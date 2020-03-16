Футболист Криштиану Роналду не намерен - по крайней мере пока - превращать роскошные отели в бесплатные больницы для больных коронавирусом.

Об этом пишет издание La Repubblica.

Сообщение о якобы намерении Роналду было опубликовано на сайте испанской спортивной газеты “Marca”. Но после опровержения самим футболистом, издание ее удалило.

Так, сообщалось, что Роналду взял бы на себя обязательство сделать из отелей своей сети больницы для пациентов с коронавирусом и из своего кармана оплачивать все расходы и зарплату медработникам.

Эту новость вскоре перепечатали многие СМИ и даже некоторые родственники футболистов “Ювентуса”.

Португальская газета “O Observador” решила проверить, отвечает ли действительности данное сообщение. Оказалось, что ничего такого Роналду не заявлял, а первоисточником была Паула Карвалью, президент благотворительной организации “Essencia Humana”, которая уточнила, что “ее ввел в заблуждение другой человек”.

Сам же футболист сейчас находится в самоизоляции с семьей на своей вилле на Мадейре и не общается с прессой.

Футболист в Instagram выразил “солидарность с теми, кто борется с вирусом в эти дни»” и посоветовал всем “следовать советам Всемирной организации здравоохранения и правительств каждой страны”.