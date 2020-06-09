Средний показатель новостей о науке в украинских онлайн-СМИ составляет лишь 1,3 % от общего количества материалов.

Таковы результаты исследования ОО “Институт массовой информации” (ИМИ), что охватывает 19 украинских онлайн-медиа.

“Читателям всеукраинских популярных онлайн-медиа искать материалы о науке в ленте новостей не стоит. Их там мизерное количество. Зато можно встретить серию астрологических прогнозов на все случаи жизни. Эксперты ИМИ зафиксировали, что в мониторинговый период средний показатель новостей о науке в украинских онлайн-медиа составил всего 1,3 %”, – говорится в результатах исследования.

Самой популярной темой, которая касалась исследований, экспериментов и науки, стала тема здоровья. На нее пришлось 51,9 % материалов из общего количества новостей о науке. При этом 38,8 % от общего количества научных материалов касались коронавируса COVID-19.

СМИ также публиковали исследования, касающиеся психического здоровья, брали эксклюзивные комментарии у украинских врачей, переводили иностранные материалы.

Вторая по популярности тема о науке касалась космоса (17,7 % от общего количества материалов). В основном все материалы о космосе и астрономии переводились с иностранных ресурсов. Популярной была новость о запуске космического корабля SpaceX.

Во время мониторингового периода эксперты ИМИ не обнаружили исследований/экспериментов украинских ученых по космосу и астрономии (также был зафиксирован лишь один материал, содержащий комментарий украинского ученого по указанной теме).

Третьей по популярности оказалась тема о технологиях и ИТ (13,5 % из общего количества новостей о науке).

Кроме того, новостные материалы содержали исследования о животных и насекомых (5 % от общего количества новостей о науке).

Немного меньше писали об археологии (4,6 %), природе (4,2 %) и 1,9 % – об экологии.

Как подчеркивается в исследовании, примерно каждая третья новость (36,1 % от общего количества материалов о науке) содержала дезинформацию, фейки, была псевдонаучной или не имела достаточно источников, чтобы убедить, что она является достоверной.

Лидером среди псевдонаучных новостей стали астрологические прогнозы. Чаще всего такие новости эксперты замечали в новостных лентах УНИАН. Кроме того, астрологические прогнозы публиковались на сайтах “Обозреватель”, “Сегодня”, “Знай”, “Страна” и “24 канал”.

В ходе исследования анализировался контент 19 общенациональных интернет-СМИ: bykvu.com, obozrevatel.com, segodnya.ua, 24tv.ua, tsn.ua, strana.ua, pravda.com.ua, znaj.ua, rbc.ua, unian.com, gordonua.com, nv.ua, liga.net, ukrinform.ua, zn.ua, censor.net.ua, tyzhden.ua, interfax.com.ua, suspilne.media.

Мониторинговый период – 18-24 мая 2020 года.