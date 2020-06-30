30 июня Европейский союз официально согласовал ряд рекомендаций, которые позволят путешественникам из стран, которые не входят в блок, посещать страны ЕС.

Журналисты CNN собрали распространенные вопросы о новых правилах пересечения границы ЕС о ответы на них.

Как сообщалось ранее, во вторник, 30 июня, Совет Европейского союза принял решение открыть внешние границы для граждан некоторых стран. В список попали 14 стран, среди них нет таких государств, как Украина и США, поскольку уровень заболеваемости COVID-19 в них не соответствуют критериям.

Ожидается, что рекомендации касательно открытия границ начнут действовать с 1 июля. При этом государства-члены ЕС должны решить, какие именно изменения вносить в свою политику.

Для каких стран открылись границы ЕС?

В список попали 14 государств, а именно: Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай.

Также в списке указан Китай, где вирус был обнаружен впервые. ЕС готов открыть границы для граждан Китая, если правительство КНР сделает то же в ответ.

Если моей страны нет в списке, мне официально запрещен въезд в ЕС?

Официально нет. Европейский Союз не контролирует национальные границы какого-либо государства-члена.

Тем не менее, не ожидается, что какая-либо страна из блока будет отклоняться от рекомендаций и откроет границы для большего количества стран. Возможно обратное — въезд может быть ограничен из тех стран, которые попали в список.

Если моей страны нет в списке, но я — гражданин страны из списка, могу ли я путешествовать в ЕС?

К сожалению, нет. Согласно руководству, “проживание в третьей стране, для которой были сняты ограничения на необязательные поездки, должно быть определяющим фактором (а не гражданство)”.

Можно ли попасть в ЕС транзитом через другую страну, чтобы обойти правила?

Нет, по той же причине, что и выше. Принимать решение о пропуске будут исходя из места жительства путешественника, а не с учетом места, из которого он прибыл.

Будут ли авиакомпании и аэропорты руководствоваться этими правилами?

Совет ЕС подчеркнули, что “государства-члены остаются ответственными за выполнение содержания рекомендации”. То есть ситуация будет разной от страны к стране

Лучшим решением будет сперва обратиться в министерство иностранных дел или посольство страны, в которую вы хотите приехать.

Насколько гибки рекомендации?

Критерии и рекомендации достаточно ясны. В то же время в них есть приложение, которое охватывает путешественников с “важной функцией или потребностью” — им въезд разрешен. К таким путешественникам относится широкий круг лиц от сезонных сельскохозяйственных рабочих до дипломатов.

Когда список будет обновлен?

Ожидается, что список будет пересматриваться каждые две недели. Дипломаты ЕС в комментарии каналу отметили, что пересмотр критериев и методологии “крайне маловероятен”. То есть правило, в соответствии с которым страна может попасть в список, если отчетные показали распространения COVID-19 должны быть ниже показателей ЕС за последние 14 дней, вероятно, останется.

Есть ли исключения?

Путешественники в странах, которые не попали в этот список, могут попасть в страну, если они подпадают под следующие исключения:

они являются гражданами ЕС или членами семьи гражданина ЕС;

лица, которые имеют вид на долгосрочное жительство в ЕС и члены их семей;

путешественники с “важной функцией или потребностью”.

Некоторые страны исключили из списка по политическим причинам?

Чиновники ЕС уверяют, что решения, принятые на этой неделе, не являются политическими, а основаны на науке и направлены только на защиту граждан от вируса.