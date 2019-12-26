Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что новые точки разведения войск на Донбассе уже известны.

Это передает агентство “Интерфакс-Украина”.

По словам Загороднюка, в данный момент на переговорах удалось достигнуть договоренности о полном прекращении огня с 1 января 2020 года.

“По точкам. Да, мы определили наши точки. Как мы уже говорили, эти точки имеют абсолютно четкий гуманитарный характер – то есть это переходы, где население может пересекать линию столкновения. Сейчас они обсуждаются в Трехсторонней контактной группе”, – рассказал министр обороны.

При этом, по словам Загороднюка, озвучить названия новых пунктов разведения сил пока нельзя.

“Для нас они уже известны, они нам полностью подходят, там нет рисков”, – сказал он.

Напомним, 1 октября Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация на переговорах Трехсторонней контактной группы утвердила текст “формулы Штайнмайера” о проведении местных выборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.