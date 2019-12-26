Это передает агентство “Интерфакс-Украина”.
По словам Загороднюка, в данный момент на переговорах удалось достигнуть договоренности о полном прекращении огня с 1 января 2020 года.
“По точкам. Да, мы определили наши точки. Как мы уже говорили, эти точки имеют абсолютно четкий гуманитарный характер – то есть это переходы, где население может пересекать линию столкновения. Сейчас они обсуждаются в Трехсторонней контактной группе”, – рассказал министр обороны.
При этом, по словам Загороднюка, озвучить названия новых пунктов разведения сил пока нельзя.
“Для нас они уже известны, они нам полностью подходят, там нет рисков”, – сказал он.
Напомним, 1 октября Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация на переговорах Трехсторонней контактной группы утвердила текст “формулы Штайнмайера” о проведении местных выборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
- #Буквы рассказали, что такое “формула Штайнмайера”. Фактически это метод имплементации Комплекса мер по выполнению Минского протокола, предложенный немецким политиком Франко-Вальтером Штайнмайером, который заключается в теоретическом варианте урегулирования войны на Донбассе путем проведения местных выборов под наблюдением ОБСЕ, предоставления временного особого статуса отдельным территориям Донбасса, а затем – после доклада представителей ОБСЕ по итогам выборов – предоставление постоянного особого статуса этим территориям.
- Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Алексей Резников отмечал, что “формула Штайнмайера” уже давно прописана в законе об особом статусе Донбасса, только “звучит немножечко иначе”.