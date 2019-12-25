Кабинет Министров Украины одобрил законопроект, который значительно усилит борьбу с курением в нашей стране.

Об этом сообщается на сайте Правительства.

Проект закона называется “О внесении изменений в некоторые законы Украины по адаптации законодательства к требованиям Директивы 2014/40/ЕС Европейского парламента (относительно охраны здоровья населения от вредного воздействия табака)”. Документ разработан во исполнение Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Законопроектом предлагается запретить все вкусовые добавки, которые делают сигареты “вкусными” и поощряют несовершеннолетних и молодых людей к курению.

К запрещенным веществам относятся:

• добавки, имеющие свойства делать дым цветным;

• вкусо-ароматические добавки в любых компонентах, таких как фильтры, бумага, упаковка, капсулы;

• кофеин, таурин и другие примеси, которые могут ассоциироваться с бодростью;

• витамины, которые ошибочно могут спровоцировать мысли о пользе сигарет, и вкусовые добавки.

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Также планируется внедрить новые правила маркировки для табачных изделий: графические предупреждения о вреде курения будут изменены на европейские и занимать значительно большую часть упаковки сигарет – 65 %. Также будет осуществляться постоянная ежегодная ротация медицинских графических предупреждений.

Правила о предупреждении об опасности для здоровья вводятся для всех видов табачных изделий, электронных сигарет и заправочных контейнеров (30 % от общей площади).

Реклама табачных изделий больше не будет использовать возможные положительные ассоциации табака с бодростью, здоровьем, силой или молодостью.

Также планируется запретить “крепкие” сигареты, в которых показатели содержания никотина, смолы и монооксида углерода в дыме превышают: никотина – 1,0 мг, смолы – 10 мг, монооксида углерода – 10 мг (для одной сигареты).

Помимо этого, впервые в Украине планируется урегулировать понятие “электронная сигарета”. Оборот таких сигарет будет регулироваться согласно с законодательством нашей страны.

Также будет обновлена терминология для лучшего контроля: в частности, расширен перечень табачных изделий, что позволит контролировать их распространение, рекламу и упаковку. Среди перечня есть такие виды: жевательный, нюхательный, табак для самокруток, трубок, для кальяна и для перорального применения.

Кроме табачных изделий, вводится определение травяного изделия для курения. Это изделие на основе растений, трав или фруктов, что не содержит табака, и его можно потреблять путем процесса сгорания.

Документ предусматривает определение новых табачных изделий, например, т.н. табачных изделий для электрического нагрева.

Согласно законопроекту, компании-производители ежегодно будут подавать в Минздрав отчеты об их продукции: перечень ингредиентов, уровень выбросов смолы, никотина, монооксида углерода в дыме сигарет.

Минздрав будет обязан обнародовать эту информацию для общественности.

Законопроект теперь должен быть рассмотрен в Верховной Раде Украины.