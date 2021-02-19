Новый рекорд: капитализация Bitcoin превысила триллион долларов

Об этом свидетельствуют данные биржи криптовалют Coindesk.

По состоянию на 20:20 по Киеву, стоимость одного Bitcoin составляет 54,649 доллара. При этом капитализация выросла до 1,02 трлн долларов. Курс продолжает двигаться вверх.