Новый рекорд: капитализация Bitcoin превысила триллион долларов

Об этом свидетельствуют данные биржи криптовалют Coindesk.
По состоянию на 20:20 по Киеву, стоимость одного Bitcoin составляет 54,649 доллара. При этом капитализация выросла до 1,02 трлн долларов. Курс продолжает двигаться вверх.
Напомним, что автомобильная компания Илона Маска незаметно купила биткойнов на сумму 1,5 миллиарда долларов. Для Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) это может быть еще одной причиной расследовать дело профессионального тролля и генерального директора Tesla Илона Маска.
- Ранее сообщалось, что основатель Tesla и SpaceX Илон Маск вернулся в Twitter после двухдневного перерыва, чтобы отправить серию мемов о криптовалюте Dogecoin, чем повысил ее акции Dogecoin на 75%.