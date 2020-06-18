По состоянию на утро 18 июня в Украине зафиксирован новый антирекорд заболеваемости коронавирусом COVID-19 – 829 новых случаев за сутки.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Среди новых заболевших – 61 ребенок и 66 медиков.

За сутки зафиксированы 23 летальных случая. В общей сложности в результате осложнений, вызванных болезнью, в Украине умерли 966 человек. При этом за сутки выздоровели 504 пациента. С начала вспышки преодолели коронавирус 15 тысяч 447 человек (в том числе 3445 медработников).

Наибольшее количество подтвержденных случаев за последние сутки было обнаружено: во Львовской области (171), Закарпатской области (74), Ровенской области (73).

За все время эпидемии в Украине заболели 34 тысячи 63 человека: среди них 2506 детей и 5716 медиков.

Всего в Украине исследовано на коронавирус 530 тыс. 442 образца методом ПЦР и 107 тыс. 313 – методом ИФА (на антитела к COVID-19).

Ситуация по областям Украины следующая:

• Винницкая область – 1563 случая; 24 человека скончались, 954 выздоровели;

• Волынская область – 1610 случаев; 50 человек скончались, 526 выздоровели;

• Днепропетровская область – 1021 случай; из них 23 летальных; 739 пациентов выздоровели;

• Донецкая область – 349 случаев; из них 8 летальных; 140 человек выздоровели;

• Житомирская область – 1154 случая; 21 человек скончался, 583 выздоровели;

• Закарпатская область – 1882 случая; 51 человек скончался, 772 выздоровели;

• Запорожская область – 541 случай; из них 16 летальных; 375 пациентов выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 1893 случая; 92 человека скончались, 1059 выздоровели;

• город Киев – 4084 случая; 95 человек скончались, 1286 выздоровели;

• Киевская область – 2119 случаев; 43 человека скончались, 941 выздоровел;

• Кировоградская область – 604 случая; 30 человек скончались, 497 выздоровели;

• Луганская область – 68 случаев; 49 пациентов выздоровели;

• Львовская область – 3398 случаев; 107 человек скончались, 661 выздоровел;

• Николаевская область – 323 случая; из них 7 летальных; 219 человек выздоровели;

• Одесская область – 1188 случаев; 19 человек скончались, 481 выздоровел;

• Полтавская область – 287 случаев; из них 13 летальных; 260 человек выздоровели;

• Ровенская область – 2572 случая; 51 человек скончался, 1379 выздоровели;

• Сумская область – 236 случаев; из них 5 летальных; 169 пациентов выздоровели;

• Тернопольская область – 1542 случая; 27 человек скончались, 1036 выздоровели;

• Харьковская область – 1707 случаев; 66 человек скончались, 786 выздоровели;

• Херсонская область – 184 случая; из них 3 летальных; 174 пациента выздоровели;

• Хмельницкая область – 587 случаев; 14 человек скончались, 460 выздоровели;

• Черкасская область – 568 случаев; 21 человек скончался, 374 выздоровели;

• Черновицкая область – 4135 случаев; 170 человек скончались, 1415 выздоровели;

• Черниговская область – 448 случаев; из них 10 летальных; 112 пациентов выздоровели.