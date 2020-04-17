Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины.
За сутки скончались еще 9 человек (количество летальных случаев возросло с 116 до 125).
В то же время в течение суток выздоровели еще 60 пациентов (количество выздоровевших выросло с 186 до 246).
“По состоянию на 9:00 17 апреля в Украине 4662 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 501 новый случай”, – говорится в сообщении.
Коронавирус обнаружен во всех областях Украины:
• Винницкая область – 296 случаев;
• Волынская область – 122 случая;
• Днепропетровская область – 89 случаев;
• Донецкая область – 12 случаев;
• Житомирская область – 177 случаев;
• Закарпатская область – 150 случаев;
• Запорожская область – 118 случаев;
• Ивано-Франковская область – 427 случаев;
• Кировоградская область – 218 случаев;
• город Киев – 705 случаев;
• Киевская область – 253 случая;
• Львовская область – 203 случая;
• Луганская область – 9 случаев;
• Николаевская область – 22 случая;
• Одесская область – 93 случая;
• Полтавская область – 41 случай;
• Ровенская область – 240 случаев;
• Сумская область – 81 случай;
• Тернопольская область – 353 случая;
• Харьковская область – 56 случаев;
• Херсонская область – 51 случай;
• Хмельницкая область – 38 случаев;
• Черновицкая область – 759 случаев;
• Черкасская область – 137 случаев;
• Черниговская область – 12 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 17 апреля в Центр поступило 1137 сообщений о подозрении на COVID-19.
Всего с начала 2020 года поступило 15 тыс. 448 сообщений о подозрении на COVID-19.
- В Украине по состоянию на утро 16 апреля было зафиксировано 4161 случай коронавирусной болезни COVID-19. За сутки было подтверждено 397 новых случаев.
- Ранее сообщалось, что в Украине пик заболеваемости коронавирусом ожидается 17 апреля, а из карантина страна может начать выходить с 24 апреля.