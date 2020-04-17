В Украине зафиксировано 4662 случая коронавирусной болезни COVID-19. За сутки был подтвержден 501 новый случай.

Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины.

За сутки скончались еще 9 человек (количество летальных случаев возросло с 116 до 125).

В то же время в течение суток выздоровели еще 60 пациентов (количество выздоровевших выросло с 186 до 246).

“По состоянию на 9:00 17 апреля в Украине 4662 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 501 новый случай”, – говорится в сообщении.

Коронавирус обнаружен во всех областях Украины:

• Винницкая область – 296 случаев;

• Волынская область – 122 случая;

• Днепропетровская область – 89 случаев;

• Донецкая область – 12 случаев;

• Житомирская область – 177 случаев;

• Закарпатская область – 150 случаев;

• Запорожская область – 118 случаев;

• Ивано-Франковская область – 427 случаев;

• Кировоградская область – 218 случаев;

• город Киев – 705 случаев;

• Киевская область – 253 случая;

• Львовская область – 203 случая;

• Луганская область – 9 случаев;

• Николаевская область – 22 случая;

• Одесская область – 93 случая;

• Полтавская область – 41 случай;

• Ровенская область – 240 случаев;

• Сумская область – 81 случай;

• Тернопольская область – 353 случая;

• Харьковская область – 56 случаев;

• Херсонская область – 51 случай;

• Хмельницкая область – 38 случаев;

• Черновицкая область – 759 случаев;

• Черкасская область – 137 случаев;

• Черниговская область – 12 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 17 апреля в Центр поступило 1137 сообщений о подозрении на COVID-19.

Всего с начала 2020 года поступило 15 тыс. 448 сообщений о подозрении на COVID-19.