Об этом идет речь в материале #Букв “Трубу снова прорвало: как слили главного фаворита на главу ГБР”.
Изначально после отставки Трубы эксперты называли несколько кандидатур, которые могли бы занять кресло директора:
- заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Смирнов (дружит с Андреем Портновым);
- Ирина Венедиктова – депутат от “Слуги народа”;
- Виктор Трепак – экс-заместитель главы СБУ, заместитель Генпрокурора, который в 2016 году обнародовал “амбарную книгу” Партии регионов;
- Денис Монастырский – депутат от “СН”, председатель комитета правоохранительной деятельности.
Но каждый из них по какой-то причине на эту должность не совсем подходит, потому выбор пока остановили на Венедиктовой.
“В президентском раскладе новый фаворит, точнее фаворитка. Это – депутат Ирина Венедиктова”, – сказано в статье.
Некоторые эксперты считают, что ее лоббирует адвокат и экс-чиновник времен Виктора Януковича Андрей Портнов, а другие – что корни ее влияния растут из “Квартала”.
Как известно, Венедиктова окончила Харьковский университет внутренних дел. Но специализируется на судебной тематике и в правоохранительных органах никогда не работала.
“Впрочем, это уже давно не воспринимается как недостаток в украинских карьерных лифтах”, – резюмирует автор.
Напомним, 21 сентября Труба заявил, что в его кабинете была обнаружена аппаратура для прослушивания. По его словам, аппаратура была вмонтирована в систему вентиляции. Тогда директор ГБР заверил, что “ничего интересного” о нем на записях быть не может.
Однако в ноябре в мессенджере Telegram появился канал “Трубу прорвало”, в котором обнародовали записи разговоров в кабинете директора ГБР.
Комментируя обнародованную информацию, Труба заявил, что не уйдет в отставку из-за скандальных записей разговоров. Однако он уклонился от вопроса, его ли голос звучит на этих записях.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что “будет разбираться” со скандалом вокруг “прослушки” в кабинете директора Госбюро расследований Романа Трубы и последующей публикации аудиозаписей.
- Ранее сообщалось, что 3 декабря Верховная Рада Украины проголосовала за законопроект № 2116 о перезагрузке Государственного бюро расследований. Полномочия директора ГБР Романа Трубы, его первого заместителя и заместителя будут завершены после того, как Закон будет подписан Президентом Владимиром Зеленским и вступит в силу. В течение пяти рабочих дней со дня вступления закона в силу Президент должен будет назначить временно исполняющего обязанности директора ГБР.