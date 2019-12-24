После отставки Романа Трубы из числа нескольких претендентов на вакантную должность главы Государственного бюро расследований фавориткой стала депутат от "Слуги народа" Ирина Венедиктова.

Об этом идет речь в материале #Букв “Трубу снова прорвало: как слили главного фаворита на главу ГБР”.

Изначально после отставки Трубы эксперты называли несколько кандидатур, которые могли бы занять кресло директора:

заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Смирнов (дружит с Андреем Портновым);

Ирина Венедиктова – депутат от “Слуги народа”;

Виктор Трепак – экс-заместитель главы СБУ, заместитель Генпрокурора, который в 2016 году обнародовал “амбарную книгу” Партии регионов;

Денис Монастырский – депутат от “СН”, председатель комитета правоохранительной деятельности.

Но каждый из них по какой-то причине на эту должность не совсем подходит, потому выбор пока остановили на Венедиктовой.

“В президентском раскладе новый фаворит, точнее фаворитка. Это – депутат Ирина Венедиктова”, – сказано в статье.

Некоторые эксперты считают, что ее лоббирует адвокат и экс-чиновник времен Виктора Януковича Андрей Портнов, а другие – что корни ее влияния растут из “Квартала”.

Как известно, Венедиктова окончила Харьковский университет внутренних дел. Но специализируется на судебной тематике и в правоохранительных органах никогда не работала.

“Впрочем, это уже давно не воспринимается как недостаток в украинских карьерных лифтах”, – резюмирует автор.

Напомним, 21 сентября Труба заявил, что в его кабинете была обнаружена аппаратура для прослушивания. По его словам, аппаратура была вмонтирована в систему вентиляции. Тогда директор ГБР заверил, что “ничего интересного” о нем на записях быть не может.

Однако в ноябре в мессенджере Telegram появился канал “Трубу прорвало”, в котором обнародовали записи разговоров в кабинете директора ГБР.

Комментируя обнародованную информацию, Труба заявил, что не уйдет в отставку из-за скандальных записей разговоров. Однако он уклонился от вопроса, его ли голос звучит на этих записях.