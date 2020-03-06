Об этом сообщил в эфире программы “Право на власть” на канале “1+1” премьер-министр Денис Шмыгаль.

“Мы договорились, что Илья Николаевич продолжит свою медицинскую практику, будет оперировать, совмещая должности. Закон это позволяет, медицинская этика это позволяет”, – отметил он.

Шмыгаль также подчеркнул, что медицинская реформа должна продолжаться.

“Медреформа продолжается. Мы прошли достаточно долгий путь… Когда мы уже проплыли по реке 80 % к берегу, нельзя принимать решение, что мы разворачиваемся и плывем назад, вместо того чтобы доплыть оставшиеся 20 %. Конечно, нужно завершать медреформу. Вопрос в том, как ее завершить. Это очень важный вопрос. И тут мы с Ильем Николаевичем Емцем имеем общую позицию: реформа должна завершиться для пациента и для врача успехом. Будем работать над этим”, – сообщил премьер.

Шмыгаль уточнил, что у него с Емцем “есть общее видение”.

“Как никто другой практикующий хирург, доктор медицинских наук, детский кардиохирург… понимает необходимость медицинской реформы. У нас есть общее видение, оно совпадает в том моменте, который нас объединил в этом Правительстве. И мы будем продолжать медицинскую реформу”, – заявил он.

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(На видео – с 48:20)

Как известно, Илья Емец – украинский врач-кардиохирург, заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук, профессор. До назначения в Кабмин занимал должность директора Государственного учреждения “Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины”.