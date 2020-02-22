Об этом сообщает The Hill.
Первым, кого уволил Гренелл, был заместитель директора Эндрю Холлман, который проработал в секретных службах более 30 лет.
Также он уволил, по процедуре, бывшего исполняющего обязанности директора Национальной разведки Джозефа Магуайра.
Гренелла называют политическим назначенцем президента Дональда Трампа.
Ранее СМИ сообщали, что Трамп рассердился на Магуайра, и назначил вместо него Гренелла. По инсайдерской информации, причиной конфликта был факт того, что экс-руководитель Нацразведки представил ему отчет о новых вмешательствах России в выборы в США, чтобы помочь Трампу переизбраться на следующий срок.
Предоставленные в отчете доказательства Трамп считает ложными.
В среду, 19 февраля, Трамп объявил, что увольняет Магуайра с поста исполняющего обязанности директора национальной разведки, назначив на этот пост Ричарда Гренелла, посла, который публично выступал в поддержку президента.
- Ранее сообщалось, что киберкомандование (Cyber Command) Соединенных Штатов разрабатывает стратегию информационной войны на случай, если Россия вмешается или будет пытаться вмешиваться в американские выборы в 2020 года путем взлома избирательных систем и других методов.
- 6 января прошлого года американская разведка опубликоала доклад о вмешательстве России в президентские выборы в США. Согласно докладу, США расценивают действия России и Путина как имевшие целью подорвать общественную веру в демократический процесс США, исказить авторитет Клинтон и нанести вред потенциальному президенту США.