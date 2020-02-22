Недавно назначенный исполняющим обязанности директора Национальной разведки США Ричард Гренелл в первый же день начал кадровые чистки в ведомстве.

Об этом сообщает The Hill.

Первым, кого уволил Гренелл, был заместитель директора Эндрю Холлман, который проработал в секретных службах более 30 лет.

Также он уволил, по процедуре, бывшего исполняющего обязанности директора Национальной разведки Джозефа Магуайра.

Гренелла называют политическим назначенцем президента Дональда Трампа.

Ранее СМИ сообщали, что Трамп рассердился на Магуайра, и назначил вместо него Гренелла. По инсайдерской информации, причиной конфликта был факт того, что экс-руководитель Нацразведки представил ему отчет о новых вмешательствах России в выборы в США, чтобы помочь Трампу переизбраться на следующий срок.

Предоставленные в отчете доказательства Трамп считает ложными.

В среду, 19 февраля, Трамп объявил, что увольняет Магуайра с поста исполняющего обязанности директора национальной разведки, назначив на этот пост Ричарда Гренелла, посла, который публично выступал в поддержку президента.