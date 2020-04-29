Об этом сообщила народный депутат из фракции “Голоса” Юлия Клименко на своей странице в Facebook.

Как сообщалось, Кабинет Министров в среду назначил Любченко главой государственной налоговой службы.

“Только что назначенный глава ГФС Алексей Любченко подпадает под люстрацию в соответствии с 3-ей частью первой статьи закона “Об очищении власти”, – написала Клименко, комментируя назначения Любченко в среду.

Напомним, что закон распространяется на лиц, которые занимали совокупно не менее одного года должность (должности) в период с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014 года.

Любченко был заместителем главы Государственной налоговой администрации Украины с 9 сентября 2009 года до 16 июня 20011 года.

Таким образом, Любченко занимал эту должность “более одного года в период с 25.02.10 до 22.02.14”.

Его прежняя должность предусматривает срок люстрации 10 лет.

“В течение десяти лет со дня вступления в силу настоящего Закона должности, в отношении которых осуществляется очистка власти (люстрация), не могут занимать лица, указанные в частях первой, второй, четвертой и восьмой статьи 3 настоящего Закона”, – говорится в законе.