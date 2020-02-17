Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает, что новый китайский коронавирус Covid19 менее смертельный, чем другие.

Об этом сообщает пресс-служба организации в Twitter.

Как отмечают в ВОЗ, более 80% пациентов имеют легкую форму заражения коронавирусом и выздоровеют.

“Также оказывается, что Covid19 не такой смертельный, как другие коронавирусы, включая ОРВИ и МЕРС. Более 80% пациентов имеют легкий Covid19 и выздоравливают. Примерно в 14% случаев вирус вызывает тяжелые заболевания, включая пневмонию и одышку”, – говорится в сообщении.

При этом в организации добавили, что только 5% пациентов имеют критические заболевания.

“И около 5% пациентов имеют критические заболевания в т.ч. дыхательную недостаточность, септический шок и полиорганную недостаточность”, – добавили в ВОЗ.

В 2% зарегистрированных случаев Covid19 вирус является смертельным, и риск смерти возрастает с возрастом.

“Мы наблюдаем относительно немного случаев среди детей. Необходимы дополнительные исследования, чтобы понять, почему”, – отметили в ВОЗ.

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