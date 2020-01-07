Об этом сообщили в пресс-службе “Укрзализныци”.
Как сообщалось ранее, 27 декабря 2019 года “Укрзализныця” запустила в первый рейс по маршруту “Киев-Пассажирский — Аэропорт “Борисполь” новый дизель-поезд ДПКр-3 украинского производства.
Во вторник, 7 января, поезд сломался по дороге в аэропорт.
“Поезд по маршруту Киев-Пассажирский — Аэропорт “Борисполь” совершил вынужденную остановку
сегодня, 7 января 2020 около 13:30 возле станции Демеевская (г. Киев)”, — говорится в сообщении.
Теперь “Укрзализныця” намерена провести расследование и выдвинуть претензии производителю поезда.
“Железнодорожники ведут коммуникацию с Крюковским вагоностроительным заводом, который является производителем подвижного состава. В “Укрзализныце” будет проведено расследование случая и выдвинуты соответствующие претензии заводу-производителю”, — отметили в УЗ.
- 30 ноября 2018 года в Киеве с центрального ж/д вокзала запустили скоростной экспресс в аэропорт “Борисполь”. В первые часы работы железнодорожного скоростного экспресса Киев – Международный аэропорт “Борисполь” на его рейсы уже было продано 139 билетов. На второй день после запуска экспресс Киев – Борисполь поломался. В пяти километрах от аэропорта поезд остановился, а опаздывающие на свои рейсы пассажиры сошли с поезда.