Запущенный накануне поезд по маршруту Киев — "Борисполь" сломался по дороге в аэропорт.

Об этом сообщили в пресс-службе “Укрзализныци”.

Как сообщалось ранее, 27 декабря 2019 года “Укрзализныця” запустила в первый рейс по маршруту “Киев-Пассажирский — Аэропорт “Борисполь” новый дизель-поезд ДПКр-3 украинского производства.

Во вторник, 7 января, поезд сломался по дороге в аэропорт.

“Поезд по маршруту Киев-Пассажирский — Аэропорт “Борисполь” совершил вынужденную остановку

сегодня, 7 января 2020 около 13:30 возле станции Демеевская (г. Киев)”, — говорится в сообщении.

Теперь “Укрзализныця” намерена провести расследование и выдвинуть претензии производителю поезда.

“Железнодорожники ведут коммуникацию с Крюковским вагоностроительным заводом, который является производителем подвижного состава. В “Укрзализныце” будет проведено расследование случая и выдвинуты соответствующие претензии заводу-производителю”, — отметили в УЗ.