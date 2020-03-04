#Буквы рассказывают, что о нем известно. Карьера

Денис Шмыгаль родился в 1975 году во Львове. Окончил Национальный университет “Львовская политехника” по специальности инженер-экономист. В 2003 году стал кандидатом экономических наук.

В начале своей карьеры работал бухгалтером отдела неторговых операций валютного управления АК “Электронбанк” и ОАО “Львовский автобусный завод”. В 1998 стал ведущим бухгалтером ЗАО “З-Торговый дом”, а год спустя — главным бухгалтером, директором по финансам ООО “ЛА ДИС”.

В 2003-2005 снова работал на “Львовском автобусном заводе”, однако уже в должности начальника финансового отдела, начальника отдела управления финансами и экономического анализа, директора по экономико-стратегическому развитию.

С 2005 по 2006 вернулся в ООО “ЛА ДИС”, заняв должность заместителя генерального директора.

С 2006 по 2008 был генеральным директором ООО “РОСАНИНВЕСТ”.

В 2009 году стал работать во Львовской областной государственной администрации. Сперва в качестве помощника председателя отдела обеспечения деятельности руководства аппарата ОГА, и.о. начальника главного управления экономики ОГА. Затем — начальником главного управления экономики Львовской ОГА и начальником главного управления экономики и промышленной политики Львовской ОГА.

В 2013 году возглавил департамент экономического развития, инвестиций, торговли и промышленности Львовской ОГА. Годом позже стал помощником-консультантом народного депутата.

В 2015-2017 годах был советником президента, вице-президентом и генеральным директором, член Наблюдательного совета ООО ТПК “Львовхолод”, которой принадлежит сеть супермаркетов “Рукавичка”.

В 2017-2018 годах работал заместитель генерального директора по социальным вопросам в компании “ДТЭК Западэнерго”, которая принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову. Позднее стал директором Бурштынской ТЭС, продолжая исполнять обязанности зам гендиректора “ДТЭК Западэнерго”.

Политическая деятельность

В 2014 году Шмыгаль был кандидатом в народные депутаты от избирательного округа № 121 (Львовская область) как самовыдвиженец, беспартийный.

В 2015 году баллотировался в Львовский облсовет от партии “Народный контроль” и был одним из кандидатов на должность главы Львовской ОГА.

В августе 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский назначил Дениса Шмыгаля главой Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Спустя несколько месяцев Верховная Рада Украины назначила Шмыгаля вице-премьер-министром — министром развития общин и территорий Украины.

Декларация

Из декларации за 2019 год, которую Шмыгать подавал летом 2019 года, как кандидат на пост премьер-министра следует, что он женат, воспитывает двух дочерей.

Семья Шмыгаля владеет жилым домом во Львове площадью 215 кв.м, а также несколькими земельными участками во Львовской области (два площадью 2200 кв.м. каждый, площадью 458 кв.м. и 151 кв.м), нежилым помещением во Львовской области площадью 417,2 кв.м. и гаражом. При этом на Дениса Шмыгаля оформлены только гараж и один из участков.

Помимо этого, Шмыгаль задекларировал автомобиль LAND ROVER DISCOVERY SPORT 2016 года выпуска, также оформленный на супругу.

В декларациях Шмыгаля также указано, что по состоянию на конец 2018 года его семья сберегала $115 тысяч, а по состоянию на конец 2019 — $235 тысяч.

Первые заявления

Выступая перед парламентом перед голосованием касательно своего назначения, Денис Шмыгаль рассказал о приоритетных задачах на посту главы правительства. Он отметил, в частности, пересмотр бюджета на текущий год и зарплат министров и топ-чиновников, пересмотр бюджета на текущий год и зарплат министров и топ-чиновников.

“У нас сейчас просто нет времени на вопрос: “Кто виноват?”. Мы должны ответить на вопрос о том, что делать. Есть ряд вызовов, за решение которых необходимо будет браться срочно”, — сказал он.

Что касается тех реформ и проектов, которые начало правительство Гончарука, они будут продолжены. Шмыгаль уточнил, что речь идет о реформе децентрализации, программе “Большое строительство”, доступных кредитах для малого и среднего бизнеса, ипотечных кредитах для населения и цифровизации (диджитализации) государственных процессов.

Обвинения в сексизме

После выступления в Парламенте, которое предшествовало голосованию касательно назначения Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра, Елена Кондратюк заместитель главы Верховной Рады Украины, уточнила у него, каким будет процентное соотношение мужчин и женщин в новом правительстве.

Шмыгаль увиливал от ответа, но сообщил, что понимает, что “вопрос гендера крайне важен”, а также отметил, что министров выбирали исходя из их профессиональных навыков. При этом в новом правительстве, как оказалось, будет только одна женщина — министром социальной политики Марина Лазебная.

В связи с чем нардеп от “Европейской солидарности” Ирина Геращенко обвинила его в сексизме и призвала депутатов не голосовать за назначение Шмыгаля.

“Особенного позора в первом выступлении заслуживает, конечно, сексизм нового кандидата в премьер-министры. 60% избирателей составляют украинки. Более 25 тысяч украинок сегодня служат в Вооруженных Силах Украины. И что мы услышали сегодня от мужчины, который будет представлять большую европейскую страну? Что у нас нет достойных кандидаток, которые со своим интеллектуальным уровнем могут профильно претендовать на должности министров. Я призываю всех женщин в этом зале не голосовать за сексиста. Потому что, на самом деле мы, женщины, но мы серьезные люди”, — сказала она.