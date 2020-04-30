Эффективность лечения коронавируса новым препаратом "Ремдесивир" подтвердили лабораторно. Исследование показало, что пациенты, которые принимали этот препарат, выздоравливали на 31% быстрее.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний (Мэриленд, США).

Результаты исследования показали, что новый противовирусный препарат действительно ускоряет процесс выздоровления. Теперь “Ремдесивир” и его использование сделают стандартом медицинской помощи в США.

Для того чтобы использовать препарат в США повсеместно, еще необходимо получить одобрение от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

“Хочу, чтобы они (FDA) сделали это как можно скорее”, – отметил по этому поводу президент США Дональд Трамп.

Главный эксперт по инфекционным заболеваниям в составе рабочей группы при Белом доме Энтони Фаучи подтвердил, что “Ремдесивир” “будет стандартом в лечении COVID-19”. Препарат производит американская компания Gilead Sciences

“Ремдесивир” также включен в протокол Министерства охраны здоровья Украины о лечении COVID-19.

Исследование эффективности препарата

Медики отметили, что исследование “Ремдесивира” указывает на то, что это первый препарат, который действительно эффективен в процессе лечения коронавируса. Пациенты, которые принимали его, выздоравливали на 31% быстрее, чем те, кто принимал плацебо.

“Среднее время восстановления составляло 11 дней для пациентов, получавших “Ремдесивир”, по сравнению с 15 днями у тех, кто получал плацебо”, — сказано в сообщении.

Фаучи отметил по этому поводу следующее:

“Хотя улучшение на 31% не кажется полной победой, это очень важное доказательство концепции, потому что доказано, что лекарство может блокировать этот вирус”.

Результаты исследования также показали, что люди, которые принимали это лекарство, реже умирали, хотя разница была довольно небольшой. Смертность составила 8% в группе, получавшей “Ремдесивир”, против 11,6 % в группе плацебо.

Исследование проводили с 21 февраля в группе среди 1063 пациентов в 68 разных клиниках США, Европы и Азии.

“Ремдесивир” относится к классу лекарств, которые воздействуют на вирус напрямую. Он имитирует один из четырех строительных блоков РНК и ДНК и поглощается геномом вируса, замыкая процесс репликации. Препарат препятствует размножению некоторых вирусов, включая вирус SARS-CoV-2.

Также интересно, что данные исследования из Китая не показали такого уровня эффективности, как в США.

То есть медики не заметили, чтобы те, кто принимали “Ремдесивир”, выздоровели быстрее, чем те, которые принимали плацебо.

“Ремдесивир” действует путем склеивания фермента, который некоторые вирусы, включая SARS-CoV-2, используют для репликации. В феврале исследователи показали, что препарат уменьшает вирусную инфекцию в клетках человека, выращенных в лаборатории.

При легких формах заболевания коронавирусом, препарат может подействовать за 5 дней, а при тяжелых симптомах – за 14 дней.