Об этом сообщается в материале #Букв.

Отмечается, что пока Высший совет правосудия продолжил сроки для формирования конкурсной комиссии, которая должная была бы сформировать новую Высшую квалификационную комиссию судей, в Офисе президента взялись за новый проект судебной реформы.

“МВФ заинтересовались этой темой не в последнюю очередь из-за опаски по поводу будущего Приватбанка в судах, от судьбы которого зависела дальнейшая финансовая стабильность страны”, – говорится в материале.

При этом в предложениях европейских партнеров по реформе снова шла речь о необходимости решить проблему сверхшироких полномочий Окружного административного суда Киева, а также необходимости перезапустить органы судейского самоуправления и отказаться от сокращения количества судей Верховного суда.

При этом непосредственно законопроект, зарегистрированный в парламенте, вызвал много вопросов. В частности, в проекте нет речи об отдельной комиссии для проверки членов Высшего совета правосудия. Так само не решена проблема с формированием правил конкурса по отбору новых членов Высшей квалификационной комиссии судей. Кроме того, Окружной административный суд Киева не упоминается уже в третей судебной реформе.

“Если ключевые позиции реформы по поводу ОАСКа и обновления органов судейского самоуправления останутся неизменными, возникает вопрос дальнейшего сотрудничества Украины с международными партнерами, в частности с МВФ. Ведь именно им Офис президента обещал ряд изменений в судебной сфере и даже подписывал соответствующий меморандум”, – говорится в статье.