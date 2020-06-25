Об этом сообщается в материале #Букв.
Отмечается, что пока Высший совет правосудия продолжил сроки для формирования конкурсной комиссии, которая должная была бы сформировать новую Высшую квалификационную комиссию судей, в Офисе президента взялись за новый проект судебной реформы.
“МВФ заинтересовались этой темой не в последнюю очередь из-за опаски по поводу будущего Приватбанка в судах, от судьбы которого зависела дальнейшая финансовая стабильность страны”, – говорится в материале.
При этом в предложениях европейских партнеров по реформе снова шла речь о необходимости решить проблему сверхшироких полномочий Окружного административного суда Киева, а также необходимости перезапустить органы судейского самоуправления и отказаться от сокращения количества судей Верховного суда.
При этом непосредственно законопроект, зарегистрированный в парламенте, вызвал много вопросов. В частности, в проекте нет речи об отдельной комиссии для проверки членов Высшего совета правосудия. Так само не решена проблема с формированием правил конкурса по отбору новых членов Высшей квалификационной комиссии судей. Кроме того, Окружной административный суд Киева не упоминается уже в третей судебной реформе.
“Если ключевые позиции реформы по поводу ОАСКа и обновления органов судейского самоуправления останутся неизменными, возникает вопрос дальнейшего сотрудничества Украины с международными партнерами, в частности с МВФ. Ведь именно им Офис президента обещал ряд изменений в судебной сфере и даже подписывал соответствующий меморандум”, – говорится в статье.
- 16 октября Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении и в целом законопроект о судебной реформе, который был инициирован Президентом Владимиром Зеленским.
- Европейский союз призывал Украину не вводить закон о судебной реформе, инициированный Президентом Владимиром Зеленским, до получения решения Венецианской комиссии.
- Верховный суд Украины призвал Владимира Зеленского ветировать закон о судебной реформе (№ 1008). В итоге документ все же был подписан Главой государства.