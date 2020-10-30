За прошедшие сутки, 29 октября, в Киеве был обнаружен 741 новый случай коронавируса COVID-19. Еще 17 пациентов умерли.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

“Вирус в столице не отступает – как в целом по Украине. За прошедшие сутки в Киеве впервые столько выявленных случаев коронавируса – 741. Умерли 17 человек. Всего коронавирус унес жизни 743 киевлян”, – говорится в сообщении.

На сегодня в столице уже 36 768 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

За прошедшие сутки, в частности, заболели:

420 женщин в возрасте от 19 до 88 лет;

279 мужчин в возрасте от 19 до 83 лет;

26 девочек от 5 месяцев до 16 лет и 16 мальчиков от 1 до 15 лет.

Среди них и 37 медиков.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 83 пациента. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели в столице еще 234 человека. Всего коронавирус преодолели 12 639 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе – 150, Дарницком – 89 и по 85 случаев – в Печерском и Днепровском районах.

Кличко подчеркнул, что увеличивается и количество больных, которым требуется госпитализация. В стационарах медучреждений города сегодня лечатся 1857 больных коронавирусом, из них 37 детей.

В тяжелом состоянии 466 пациентов. Кислородную поддержку получают 760 человек, 22 – находятся под аппаратами ИВЛ. Еще 258 пациентов – в больницах с подозрением на коронавирус.