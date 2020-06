Об этом сообщается на сайте театра.

Так, фотография потасовки из Рады используются на сайте Ла Монне в качестве афиши сезона.

В самом промо-ролике использовали потасовки “свободовца” Игоря Мирошниченко с коллегами-коммунистами, а также момент, когда нардеп Олег Барна выносил из-за трибуны Премьера Арсения Яценюка в декабре 2015 года. Еще в ролике показали момент, когда в 2010 году яйцами забросали спикера Парламента Владимира Литвина.

Сопровождается видео слоганом – Once Upon Now (Однажды сейчас).