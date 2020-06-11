Новый Департамент защиты интересов общества и государства Нацполиции, информация о котором отсутствует в общем доступе, дублирует функции департамента "Т" СБУ.

Об этом сообщает издание “Слідство.Інфо”.

Ранее в Центре противодействия коррупции сообщили, что в марте текущего года в составе Национальной полиции Украины появилось новое структурное подразделение — Департамент защиты интересов общества и государства. В ответе на запрос ЦПК в НПУ отметили, что информация о структуре, количественном составе, функциях и полномочиях являются “служебной”.

В распоряжении редакции “Слідство.Інфо” оказалась копия “Положения о Департаменте защиты интересов общества и государства Национальной полиции Украины”.

Соответствующий документ своим приказом от 15 апреля 2020 года утвердил председатель Национальной полиции Игорь Клименко.

Как указано в документе, в функции департамента входит, в частности:

предупреждение, выявление и пресечение преступлений против органов государственной власти и местного самоуправления;

предотвращение преступлений, которые препятствуют деятельности государственного или общественного деятеля;

недопущения противоправных действий, нарушающих нормальную работу объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения населения;

анализ социально-экономических, общественно-политических, демографических, миграционных и других факторов и т.д.

Новый департамент дублирует функции департамента «Т» СБУ?

Специалист по вопросам криминальной юстиции, эксперт “Центра политико-правовых реформ” Евгений Крапивин в комментарии журналистам отметил, что функций нового департамента Нацполиции дублирует функционал Департамента защиты национальной государственности СБУ (департамент “Т”).

“Надо нужно два департамента примерно одинакового функционирования? Особенно учитывая, что половина из этих преступлений полиция не расследует. Это подследственность СБУ”, — считает эксперт.

По словам Крапивина, следователи СБУ могут привлекать работников Нацполикии, включая этого департамента, в случае, если им не хватает собственных сотрудников. Эксперт считает, что в случае нехватки кадров, можно было “просто увеличить количество штатных должностей в Службе безопасности Украины”, а не создавать новый департамент полиции.

Ответ полиции

Журналисты обратились за комментарием к начальнику департамента оперативной поддержки Национальной полиции Олегу Козловскому, который, по их информации, координирует деятельность нового подразделения.

В своем ответе Козловский отметил, что новый департамент работает открыто, заранее предупреждая граждан о каких-либо следственных действиях в их отношении. В этом, исходя из ответа Козловского, главное отличие между органами.