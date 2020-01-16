Вице-премьер-министр Дмитрий Кулеба считает, что новый закон об образовании поможет решить проблемы прошлого между Украиной и Венгрией.

Об этом вице-премьер сообщает на своей странице в Facebook.

“Пока мы с послом говорили о будущем, Верховная Рада приняла долгожданный закон о полном общем среднем образовании, который должен помочь нам решить проблемы прошлого. Теперь обе страны должны делать шаги вперед”, – пишет Кулеба.

При этом вице-премьер также заявил, что рассказал послу Иштвану Ийдярто о том, как провел в Закарпатье новогодние праздники и о своей любви к венгерскому соусу “эрош пиште”.

“Хотим, чтобы отношения были щедрыми на вкус, а острота оставалась только в еде”, – добавил он.

Напомним, что Верховная Рада Украины приняла сегодня во втором чтении и в целом законопроект о полном среднем образовании с компромиссной поправкой для венгерского меньшинства.