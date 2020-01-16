Об этом вице-премьер сообщает на своей странице в Facebook.
“Пока мы с послом говорили о будущем, Верховная Рада приняла долгожданный закон о полном общем среднем образовании, который должен помочь нам решить проблемы прошлого. Теперь обе страны должны делать шаги вперед”, – пишет Кулеба.
При этом вице-премьер также заявил, что рассказал послу Иштвану Ийдярто о том, как провел в Закарпатье новогодние праздники и о своей любви к венгерскому соусу “эрош пиште”.
“Хотим, чтобы отношения были щедрыми на вкус, а острота оставалась только в еде”, – добавил он.
Напомним, что Верховная Рада Украины приняла сегодня во втором чтении и в целом законопроект о полном среднем образовании с компромиссной поправкой для венгерского меньшинства.
- Отметим, дипломатический конфликт между Украиной и Венгрией разгорелся после принятия нового украинского закона об образовании, который был принят Верховной Радой в сентябре 2017 года. Нормы “языковой статьи” закона, по мнению венгерской стороны, ограничивают возможности получения этническими венграми образования на родном языке. После принятия закона в Венгрии неоднократно заявляли о намерении не поддерживать важные для официального Киева международные решения.
- В частности, 30 октября Венгрия наложила вето на совместное заявление послов НАТО по Украине, так как в нем не были учтены предложенные изменения, обязывающие Украину “выполнить обязательства по отношению к национальным меньшинствам”. Однако в последний момент предложения Будапешта к документу были учтены и вето было снято.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что позиция Венгрии по украинскому языковому закона не должна быть препятствием в сотрудничестве Альянса с Украиной.