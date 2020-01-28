Новый заместитель главы Государственного бюро расследований Александр Соколов связан с исполняющей обязанности директора ГБР Ириной Венедиктовой через бизнес своей супруги.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info.

Отмечается, что Соколов как минимум с 2018 года связан с Венедиктовой через свою супругу Анну Соколову.

“Александр Соколов с 2014 года работал в СБУ в Харьковской области, откуда родом и сама Ирина Венедиктова. Однако связь между ними прослеживается не напрямую, а через жену Александра Соколова – Анну Соколову”, – говорится в расследовании.

В частности, в декларации за 2018 год Соколова задекларировала 125 тыс. гривен дохода от юридической фирмы ООО “Перегрин Кэпитал Групп”. Основательницей последней является Наталья Колесник.

“Очевидно, речь идет о свекрови Венедиктовой – матери ее мужа, Дениса Колесника”, – отмечается в расследовании.

В то же время и сама временная глава ГБР связана с юридической фирмой “Перегрин”. По данным журналистов, в период, когда Анна Соколова получала от этой фирмы доходы, Венедиктова официально была советницей данной компании и неоднократно принимала участие в ее мероприятиях. Также руководительница ГБР владеет двумя торговыми знаками, в которых фигурирует слово “Перегрин”.

Стоит отметить, что конкурс на должности заместителей в ГБР критиковали за непрозрачность. Существовали предположения, что его победители были определены заранее.

Ирина Венедиктова в комментарии Bihus.Info отвергла эти подозрения, назвав их “манипуляциями СМИ”, и заверила в профессионализме своих заместителей.

Между тем, помимо Александра Соколова, конкурс в ГБР выиграл и Александр Бабиков – адвокат Виктора Януковича. Бабиков занял пост первого заместителя директора ГБР. Перед этим он также был связан с Харьковом – работал в прокуратуре Харьковской области.