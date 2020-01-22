Об этом идет речь в статье “Перезапуск ГБР. Как адвокат Януковича может получить доступ к делам Майдана”.

Так, на днях один из адвокатов семей Небесной сотни Евгения Закревская опубликовала ряд судебных документов, подтверждающих, что заместитель директора ГБР не только входит в адвокатское объединение “Авер Лекс”, которое защищает Януковича, а и является его адвокатом. Например, в постановлении Печерского райсуда от ноября 2017 года Бабиков упоминается как адвокат, “действующий в интересах Януковича”. Кассационная жалоба в Верховный Суд от марта 2018 года также была подана от имени Александра Бабикова в интересах Януковича.

Согласно данным адвокатов пострадавших по “делу Майдана”, новый заместитель председателя ГБР представляет интересы Януковича минимум в трех делах: в частности, относительно “драконовских законов 16 января” и применения силы против протестующих зимой 2014 года.

Эта информация вместе с документами была передана временно исполняющей обязанности директора ГБР Ирине Венедиктовой. Однако даже после этого она не увидела в назначении Бабикова конфликта интересов.

“Госпожа Ирина отметила, что за подобное назначение будет самостоятельно нести всю полноту ответственности, а потерпевшие, если хотят, могут подавать заявления об отводе следственному судье, если обнаружат какой-то конкретный конфликт интересов. Заявления об отводе заместителя директора ГБР – это, конечно, интересное процессуальное ноу-хау”, – подчеркнула в комментарии #Буквам Евгения Закревская, комментируя встречу с Венедиктовой.

В дальнейшем Бабиков должен отвечать за аудит расследований по “делам Майдана”. Как рассказали #Буквам представители семей Небесной сотни, эту информацию им также озвучивали в ГБР. В частности, речь шла о том, что все дела, которые были переданы Госбюро расследований, должны пройти аудит. И только после этого возобновится полноценное расследование.

Однако за аудит будут отвечать заместители директора ГБР, в частности адвокат Януковича. Поэтому можно предположить, что Бабиков получит доступ к материалам расследования по Майдану.