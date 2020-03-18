Кабинет министров поддержал проект постановления президента о назначении Владимира Труша главой Тернопольской облгосадминистрации. До этого он занимал должность председателя Рогатинской РГА в Ивано-Франковской области.

Решение о назначении Владимира Труша было принято на заседании Кабмина 18 марта.

“Труш Владимир Любомирович в этот момент находится в Офисе Президента. Он здесь не с нами, но я имел с ним разговор, собеседование. Буду просить членов Кабинета министров поддержать данную кандидатуру. Достойный кандидат. Нам надо вернуть управляемость областей”, – отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В период с ноября 2019 Владимир Труш занимал должность председателя Рогатинской райгосадминистрации в Ивано-Франковской области.

Он так же является владельцем общества “Кротер наличные”, которое занимается займами денег.

Кроме того, в своей декларации он указывает дом на более чем 150 квадратных метров в Рогатине, что на Прикарпатье, а также два автомобиля: Land Rover Range Rover 2008 года – стоимость от 15 тыс. долларов.; Ford Transit Connect 2011 года – от 5 тыс. долларов.