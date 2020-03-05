#Буквы рассказывают, что о нем известно.

Биография

Алексей Чернышев родился 4 сентября 1977 года в Харькове.

В 1999 году он окончил Харьковский гуманитарный университет “Народная украинская академия”, в 2002-м – Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого.

После получения первого образования Чернышов продолжил обучение за границей. Он отправился в американский штат Пенсильвания, где прошел программу по управлению проектами на базе компании Westinghouse.

Алексей Чернышов женат. Его жена Светлана кандидат филологических наук и доцент кафедры иностранных языков исторического и философского факультетов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. У супругов Чернышевых двое сыновей: Михаил и Иван.

Карьера

Еще студентом Чернышев начал работать в продуктовой компании Telesens. Она занимается разработкой и внедрением промышленных программных решений. С 2004 до 2013 года занимал руководящие должности в концерне АВЭК, который принадлежит одному из самых влиятельных харьковчан – бизнесмену и политику Александру Фельдману. Чернышов сначала был заместителем президента по развитию, затем он возглавил концерн. Также занимал должность председателя наблюдательного совета.

В 2012 году Чернышев создал собственную инвестиционно-девелоперскую компанию Eastgate Development. Она занималась большими проектами коммерческой недвижимости, привлечением зарубежных инвестиций в страну. После этого появились еще 2 инвестиционные компании: VI2 Partner и Kyiv Vision Foundation. Последняя занимается не только инвестициями, но и популяризирует украинскую культуру и современное искусство.

В октябре 2019 года бизнесмен и инвестор стал чиновником. Президент Владимир Зеленский назначил Чернышова председателем Киевской облгосадминистрации.

Декларация

Согласно декларации за 2018 год министр владеет квартирой в Киеве площадью 208,7 квадратных метра, жилым домом и земельным участком на Киевщине. На жену Чернышова записаны квартира в Никополе и еще 3 – в столице.

Также Чернышов задекларировал ценные часы бренда Rolex, Patek Philippe Nautilus, Ulysse Nardin, A. Lange & Sohne, Cartier.

Автопарк супругов: Land Rover Autobiography, Mercedes-Benz S500, Skoda Octavia A5, Land Rover.

Наличными Чернышов сохраняет 7,4 миллиона гривен, 501 тысячу долларов и 54,4 тысячи евро.

Напомним, что в новом Кабинете Министров остаются вакантные должности руководителей министерств.