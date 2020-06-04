Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект постановления №3584 проголосовали 255 нардепов.

Стефанишина заняла пост вице-премьера вместо уволенного сегодня Вадима Пристайко.

Во время выступления в Раде она отметила, что европейская интеграция – “природный процесс для нашей страны”, но он должен происходить “на основе национальных интересов Украины”.

Стефанишина также назвала три приоритета своей работы:

• формирование внутренней позиции Украины относительно формата и объема пересмотра Соглашения об ассоциации;

• пересмотр условий финансирования Украины “не только как страны, с которой сотрудничает ЕС, ведь мы говорим об интеграции рынков”;

• налаживание взаимодействия в формате Правительство – Парламент – Президент “относительно разработки, принятия, реализации и продвижения решений” по программам Украина – НАТО “на основании национальных интересов Украины”.

Что известно о новом вице-премьере

Стефанишина окончила Институт международных отношений Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, факультет международного права (магистр международного права), а также Одесский национальный экономический университет (специалист по финансам и кредиту). Кроме того, она училась в дипломатических академиях в Вене (Австрия) и Таллинне (Эстония).

В 2010-2015 гг. она работала в Департаменте международного права/Департаменте европейской интеграции в Министерстве юстиции Украины (на должностях заместитель директора/директор).

Впоследствии Стефанишина возглавляла Правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции секретариата Кабмина (в 2016-2019 гг.). В 2020 году она присоединилась к команде юридической фирмы “Ильяшев и Партнеры” (в качестве советника).

В декларации за 2019 год Стефанишина указала, что владеет квартирой (65 кв. м) в Одессе и еще 50 % двух квартир (105,9 и 38,9 кв. м) в Одессе, а также пользуется квартирой (74 кв. м) в Киеве.

Кроме того, она владеет автомобилем Toyota RAV4 2009 года выпуска.

Стефанишина также указала 800 тыс. грн зарплаты, которая была получена при работе секретариате Кабмина.