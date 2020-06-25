С 28 июня НСК "Олимпийский" откроет свою территорию для всех поклонников двигательной активности на свежем воздухе.

Об этом сообщил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

“Открытие запланировано на праздничный для Украины день – 28 июня, День молодежи и День Конституции Украины. С тех пор и до конца сентября каждый желающий может посетить “Олимпийский”, выбрать спорт по душе и провести время активно и с пользой, еще и на свежем воздухе. Я уверен, что это сверхважная инициатива, ведь приоритетная задача Министерства молодежи и спорта – сделать все, чтобы наша нация была сильной и здоровой. Конечно, мы все понимаем, что в Украине и в Киеве в частности действует карантин. А это значит, что соблюдение всех санитарных норм является обязательным условием функционирования спортивного пространства”, – сказал он.

Поэтому с 28 июня, все желающие смогут сыграть в баскетбол, волейбол, настольный теннис или попробовать свободное катание на роликах. Также будут обустроены зоны для workout и армреслинга.

Бесплатные тренировки на территории спортивного комплекса будут доступны: в выходные дни (с 08:00 до 20:00) и будни (кроме дней проведения футбольных матчей).

Отмечается, что для тренировки потребуется собственный инвентарь в соответствии с видом спорта и средства личной защиты (маска, антисептик).