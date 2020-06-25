Об этом сообщил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.
“Открытие запланировано на праздничный для Украины день – 28 июня, День молодежи и День Конституции Украины. С тех пор и до конца сентября каждый желающий может посетить “Олимпийский”, выбрать спорт по душе и провести время активно и с пользой, еще и на свежем воздухе. Я уверен, что это сверхважная инициатива, ведь приоритетная задача Министерства молодежи и спорта – сделать все, чтобы наша нация была сильной и здоровой. Конечно, мы все понимаем, что в Украине и в Киеве в частности действует карантин. А это значит, что соблюдение всех санитарных норм является обязательным условием функционирования спортивного пространства”, – сказал он.
Поэтому с 28 июня, все желающие смогут сыграть в баскетбол, волейбол, настольный теннис или попробовать свободное катание на роликах. Также будут обустроены зоны для workout и армреслинга.
Бесплатные тренировки на территории спортивного комплекса будут доступны: в выходные дни (с 08:00 до 20:00) и будни (кроме дней проведения футбольных матчей).
Отмечается, что для тренировки потребуется собственный инвентарь в соответствии с видом спорта и средства личной защиты (маска, антисептик).
- С 1 июня стартовал очередной этап ослабления карантина в Украине. Так, начали работать бассейны; фитнес-центры; спортивные залы. Также было запущено межобластное сообщение в тех областях, где это позволяет эпидемическая ситуация.
- С 5 июня в Украине было запущено внутреннее авиасообщение. Кроме того, ресторанам и кафе позволили принимать посетителей внутри заведений.
- С 10 июня в Украине стартовал новый этап смягчения карантинных ограничений, в рамках которого предусматривается открытие баз отдыха и возобновление культурных мероприятий.