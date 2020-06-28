Об этом сообщила пресс-служба Министерства молодежи и спорта.

“28 июня НСК “Олимпийский” превратится в открытую мультиспортивную площадку! Главная спортивная арена страны объединит на своей территории самые разнообразные виды спорта: мини-футбол, баскетбол, волейбол, скандинавская ходьба, самбо, ММА, чирспорт, айкидо, армреслинг, гиревой спорт, бокс, средневековый бой, панкратион и грэпплинг”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что все желающие смогут тренироваться в зоне workout, играть в баскетбол, мини-футбол и настольный теннис, а также кататься на роликах.

Утром, 28 июня, зарядку для всех желающих на стадионе проводила четырехкратная чемпионка мира Arnold Classic Pro Strongwoman Ольга Лящук.

Уточняется, что утренние зарядки со звездами спорта на стадионе планируют проводить каждые выходные.