Об этом глава НСЖУ Сергей Томиленко сообщил в комментариях к публикации журналистки Алины Шульги.

Шульга написала о том, что представителем Национального союза журналистов были вручены журналистские удостоверения двум блогерам.

При этом первый секретарь НСЖУ Лина Кущ заявила в комментариях, что блогеры могут стать членами союза, если придерживается условий – имеют две рекомендации, публикации, обязанности придерживаться Статута и Кодекса этики.

“О раздаче билетов речь не идет”, – написала она.

В свою очередь Сергей Томиленко также рассказал, что для вступления в НСЖУ требуется соблюдать процедуру.

“НСЖУ реформируется и ищет пути сотрудничества и привлечения блогеров, работников новых медиа. Но. Вступление в НСЖУ предусматривает осознанное обязательство соблюдать Кодекс журналистской этики, рекомендации действующих членов Союза, рассмотрение авторских материалов на Правлении областной организации. Агитацией на массовых прогрессивных мероприятиях вступление не ограничивается”, – написал он.