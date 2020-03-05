Об этом глава НСЖУ Сергей Томиленко сообщил в комментариях к публикации журналистки Алины Шульги.
Шульга написала о том, что представителем Национального союза журналистов были вручены журналистские удостоверения двум блогерам.
При этом первый секретарь НСЖУ Лина Кущ заявила в комментариях, что блогеры могут стать членами союза, если придерживается условий – имеют две рекомендации, публикации, обязанности придерживаться Статута и Кодекса этики.
“О раздаче билетов речь не идет”, – написала она.
В свою очередь Сергей Томиленко также рассказал, что для вступления в НСЖУ требуется соблюдать процедуру.
“НСЖУ реформируется и ищет пути сотрудничества и привлечения блогеров, работников новых медиа. Но. Вступление в НСЖУ предусматривает осознанное обязательство соблюдать Кодекс журналистской этики, рекомендации действующих членов Союза, рассмотрение авторских материалов на Правлении областной организации. Агитацией на массовых прогрессивных мероприятиях вступление не ограничивается”, – написал он.
- Депутат Верховной Рады от фракции “Слуга народа”, член комитета по вопросам свободы слова Андрей Мотовиловец выступил против запрета нынешним и бывшим гражданам России занимать должности в украинских медиа.