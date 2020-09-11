Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) выразил обеспокоенность в связи с угрозами нардепа от "Слуги народа" Евгения Шевченко в адрес фотокорреспондента издания #Буквы Яна Доброносова.

Об этом говорится в ответе председателя НСЖУ Сергея Томиленко на обращение издание #Буквы.

Томиленко отметил, что союз изучил детали инцидента. В НСЖУ считают, что такие случаи недопустимы, они способствуют росту уровня агрессии по отношению к журналистам.

“По нашему мнению, такие некорректные высказывания и угрозы (даже в киберпространстве) недопустимы в отношении любого представителя СМИ. Тем более, подобные действия недопустимы со стороны представителей власти. […] Угрозы в адрес журналиста являются опасным прецедентом и культивируют общую атмосферу враждебности общества к журналистам. Такие действия, особенно со стороны лиц, наделенных властью, приводят к росту общего уровня агрессии против журналистов и безнаказанности за преступления против представителей СМИ”, — заявил он.

Глава союза отметил, что нардеп Шевченко, как и его коллеги, должны быть готовы к тому, что их деятельность в здании парламента будет освещена в СМИ.

“Народные депутаты, в том числе и Евгений Шевченко, должны быть готовы к тому, что их деятельность в сессионном зале может быть освещена в СМИ. Они также должны быть готовы, что материалы об их деятельности, которые были получены и опубликованы открыто и законным путем, необязательно должны им нравиться”, — отметил Томиленко.

НСЖУ обеспокоен инцидентом и выразил солидарность с коллективом #Букв и фотокорреспондентом издания Яном Доброносовым.

О каких угрозах идет речь?

1 сентября, спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков открыл четвертую сессию парламента. В заседании принимали участие и журналисты, которые традиционно вели съемку в зале.

В объектив фотокорреспондента издания #Буквы Яна Доброносова попал, среди прочих, народный депутат от партии “Слуга народа” Евгений Шевченко (избран по округу №76, Запорожская область).

Фотограф разместил фото с ним на своей странице в Facebook. Нардеп не оставил это без внимания — начал выражать недовольство и писать угрозы в комментариях.

“Собрал себе порохоботов в друзья. Молодец, держи дальше”, — написал нардеп. “Придется взять фотоаппарат и делать контрудар. Держись хорошо за балкон, от удивления не упади”, — добавил он.

Уже 2 сентября народный депутат от партии “Слуги народа” Евгений Шевченко поднялся в ложе СМИ и начал снимать, как фотограф работает. Но когда Доброносов указал нардепу, что он должен заниматься проблемами людей, Шевченко заявил, что ему “пох*й”.