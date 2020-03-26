Президент США Дональд Трамп планирует призвать американцев праздновать Пасху в церквях по всей стране. Эпидемиологи посчитали, как будет распространяться коронавирус, если американцы будут придерживаться социальной дистанции две с половиной недели – половину запланированного периода.

Об этом говорится в статье The New York Times. #Буквы публикуют полный перевод материала.

Через две с половиной недели Дональд Трамп, как и многие консервативные политики призывают людей собраться в церквях для празднования Пасхи. Политики считаю, что люди реагируют на болезни, такие как грипп, более разрушительными средствами, нежели сама болезнь. The New York Times вместе с эпидемиологами создали интерактивную карту, чтобы показать, почему быстрое возвращение к нормальной жизни может стать исторической ошибкой, которая спровоцирует взрыв инфекций, госпитализаций и смертей.

Эксперты в области здравоохранения советуют бизнесу приостановить текущие дела и соблюдать социальную дистанцию в течение месяца, для того, чтобы замедлить пандемию. Это позволит выиграть время для проведения массового тестирования и оснащения врачей средствами защиты. Затем, в зависимости от того, насколько удастся победить пандемию, можем подумать об ослаблении мер. Также не стоит забывать о подготовке к новому взрыву инфекции, с которым также придется бороться.

Модель предполагает, что в США в период с января и до конца октября коронавирусом может заразиться 126,5 миллиона человек. Более 1,3 миллиона человек умрут в этих условиях, и еще 125 миллионов человек выздоровеют. Эпидемиологи указывают, что эти цифры говорят о том, что несмотря на стремление вернуться к нормальной жизни, празднование Пасхи может быть рискованной идеей, пока бушует коронавирус, а люди не защищены.

“Любой, кто советует прекратить социальное дистанцирование должен полностью понимать, как будет выглядеть страна, если мы это сделаем”, – сказал доктор Том Инглесби, эксперт по безопасности в области здравоохранения Университета Джонса Хопкинса.

“COVID-19 будет распространяться широко, быстро, ужасно и это в будущем может потенциально убить миллионы, что будет иметь огромные социальные и экономические последствия”, – добавил он.

Скептики предупреждают, что такие меры не предотвращают всплеск инфекций, а лишь задерживают их. В этом кое-что есть: мы можем столкнуться с новым всплеском каждый раз, когда отказываемся следовать правилам, по крайней мере, пока не существует вакцины или не сформирован иммунитет.

Социальное дистанцирование выгодно с двух точек зрения.

Во-первых, это время может быть использовано для поддержки больниц и проведения тестирования. Во-вторых, это может сгладить кривую всплесков заболеваний и растянуть во времени случаи заражение на более длительный период времени, чтобы не перегружать систему здравоохранения.

Вместе с тем, вред от всплеска заболеваний, закрытия бизнеса и школ может быть огромным. Во время Великой Депрессии уровень безработицы в США достиг 25%; Сегодня президент Федерального резервного банка Сент-Луи Джеймс Буллард предупреждает, что безработица в США во время коронавирусного кризиса может достичь 30%. Люди могут потерять свои рабочие места, сбережения и недвижимость; к тому же, они останутся без вечеринок, свадеб, похорон и выпускных, без всего того, что жизни смысл и связывает людей. Но в Вашингтоне рассматривается специальный законопроект, который может ослабить нагрузку на экономику.

При этом, некоторые видные консерваторы считают, что стоит пожертвовать пожилыми людьми, чтобы экономика продолжала двигаться.

“Я лучше умру, чем убью свою страну”, – сказал Гленн Бек.

В такой точке зрения – две ошибки. Во-первых, фундаментальной силой, которая наносит ущерб экономике, является не свод правил по социальному дистанцированию, а неконтролируемый вирус. Так что лучший способ защитить экономику – обуздать пандемию. Во-вторых, хотя эти критики благородно говорят о самопожертвовании, сама их политика приводит к гибели многих других людей.

Ошибочно также говорить, что мы должны принять смерти пожилых людей, чтобы поддерживать малый бизнес и поэтому ослаблять социального дистанцирования, потому что такие заявления должны основываться на данных.

Доктор Ларри Бриллиант, эпидемиолог, ветераном преодоления пандемии оспы в настоящее время является председателем организации “Конец пандемии”, предупредил, если Трамп отправит всех на работу к Пасхе, ” это решение останется в истории, как эпическая ошибка”.

Бриллиант уточнил, что нет необходимости закрывать всю страну, но нужно проводить широкое тестирование, чтобы определить, районы, наиболее подвержены риску, и проводить анализ крови для исследования возможностей формирования у людей иммунитета.

В случае с Covid-19,считают эпидемиологи, возможно, единственный способ обеспечить устойчивый контроль – это долгая экономическая пауза. В этом случае людей может ждать год чередующихся периодов ослабления и ужесточения экономической активности. Всякий раз, когда пандемия усиливается – ужесточаются ограничения и ослабляются, когда пандемия стихает.

Доктор Дэвид Н. Фисман, эпидемиолог из Университета Торонто, полагает, что в следующем году, возможно, придется ужесточать социальное дистанцирование всякий раз когда ситуация будет ухудшаться.

“Это даст экономике и населению “передышки”, чтобы люди могли выдохнуть, а предприятия могли перезапустить процессы”, – сказал Фисман.

Есть некоторые обнадеживающие признаки того, что социальное дистанцирование и закрытие бизнеса могут переломить ситуацию, как это произошло в Южной Корее и Сингапуре. В Италии, например, количество новых подтвержденных случаев начало падать, а результаты тестов, проведенных Вашингтонским университетом в пострадавшем Сиэтле, – стабилизировались.

Но, Трамп, кажется, настаивает на ослаблении ограничений. Это следует из его неоднократных сравнений COVID-19 с гриппом. Он сказал, что “мы не можем позволить, чтобы лечение было хуже самой болезни”.

Кроме того, стоит обратить внимания и на слова медицинского корреспондента FoxNews доктора Марка Сигела, который в этом месяце издевательски прокомментировал эпидемию.

“В худшем случае это может быть грипп”, – сказал он.

Один из признаков COVID-19 – это его вирусный потенциал. Грипп имеет индекс инфекционности 1,5. Это значит, что каждый больной заражает в среднем 1,5 других. В то время как COVID-19 без социального дистанцирования, будет иметь индекс около 2,5. Вторым показателем вируса является то, как часто инфицированные люди могут быть госпитализированы. С сезонным гриппом это примерно 1%; с коронавирусом, оценки варьируются от 5% до 20%.

Таким образом, более высокий индекс инфицированности и более высокий уровень госпитализации способствуют хаосу. Один человек с гриппом может привести к заражению 386 других людей в течение двух месяцев, и несколько человек будут госпитализированы. За такой же период один инфицированный COVID-19 может заразить 99 000 человек, из которых около 20 000 будут госпитализированы.

Третий фактор — это летальность. “Коэффициент летальности”, показывает процент людей, которые заболели болезнью и умерли от нее. Для гриппа этот индекс около 0,1%. Для COVID-19 – с этой точки зрения существует огромная неопределенность. Но, даже в оптимальных условиях “индекс летальности” может быть в 10 раз выше – примерно 1%, хотя он был намного выше, в таких странах, как Италия, а также там, где больше населения в возрасте и перегруженные больницы.