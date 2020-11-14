Об этом сообщает ВВС Украина.
В большинстве стран мира обнаженное тело рассматривают как сексуальный объект. Однако немцы относятся к этому спокойнее. Например, в этой стране не оборачиваются полотенцем в сауне и любят праздновать день рождения в бассейне.
Немцы охотно раздеваются у врача или массажиста. Для этого не нужно даже уговоров.
Однако иностранцам трудно забыть встречу с обнаженными людьми в людном месте. В этой стране вполне нормально устраивать встречи нудистов в парке посреди города.
Такое поведение объясняется не столь гедонизмом немцев, насколько их традициями “культуры свободного тела”. Ее происхождение обычно связывают с тоталитарным режимом Восточной Германии, но на самом деле эта практика началась еще в конце XIX века.
Нудизм стал частью немецкой ментальности. Так немцы демонстрировали, что у них есть право выглядеть так, как им хочется.
В XX веке в Германии стало популярным движение реформации жизни (Lebensreform). Его участники пропагандировали органическую пищу, сексуальное освобождение, альтернативную медицину и близкий к природе образ жизни. Нудизм является частью этой философии.
Нудистские пляжи среди крупных городов охотно посещала и буржуазия. А уже в 1926 году Альфред Кох основал Берлинскую школу нудизма, поощряя к этой практике представителей обоих полов. Он поддерживал идею, что обнаженное тело под открытым небом способствует гармонии с природой и оздоровлению.
Нацисты же запретили нудизм, но в 1942 году запрет ослабили. Однако оголяться на людях было запрещено коммунистам и евреям.
Особенно популярным нудизм стал после Второй мировой войны. Обнажались не только представители буржуазии, но и другие классы общества.
“Это было способом уйти от реальности. Реальности, в которой требовалось постоянно соблюдать требования Коммунистической партии, ходить на демонстрации, работать на выходных бесплатно”, – рассказал историк Гохмут, который с родителями посещал такие пляжи.
В 1971 году нудизм в Германии позволили официально. Таким образом власти хотели продемонстрировать, что страна является абсолютно свободной и открытой к новым культурам.
С 1990 года нудизм в стране начал приходить в упадок. В 2019 году насчитывалось около 30 тысяч нудистов, хотя век назад их было в сотни раз больше.
Несмотря на это, нудизм остается частью немецкого духа. Обнаженные люди на улицах часто становятся героями курьезных видео и мемов, но в этом есть свой шарм.
В людных местах немецких городов есть специальные зоны для нудистов. Они могут играть спортивные игры голышом, заниматься искусством, и это считается нормальным. Сторонники нудизма говорят, что они видят личность, а не ее тело.
- Во французском городе Ренн в регионе Бретань, был проведен первый Всемирный велопробег нудистов. Стоит отметить, что подобные мероприятия в Париже и Лионе запретили в последний момент.