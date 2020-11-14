Сторонники нудизма, или "культуры свободного тела" (Freikörperkultur), уверены, что это способствует гармонии с природой. Большинство немцев согласны с этим утверждением, поэтому с радостью обнажаются на людях и не чувствуют стыда.

Об этом сообщает ВВС Украина.

В большинстве стран мира обнаженное тело рассматривают как сексуальный объект. Однако немцы относятся к этому спокойнее. Например, в этой стране не оборачиваются полотенцем в сауне и любят праздновать день рождения в бассейне.

Немцы охотно раздеваются у врача или массажиста. Для этого не нужно даже уговоров.

Однако иностранцам трудно забыть встречу с обнаженными людьми в людном месте. В этой стране вполне нормально устраивать встречи нудистов в парке посреди города.

Такое поведение объясняется не столь гедонизмом немцев, насколько их традициями “культуры свободного тела”. Ее происхождение обычно связывают с тоталитарным режимом Восточной Германии, но на самом деле эта практика началась еще в конце XIX века.

Нудизм стал частью немецкой ментальности. Так немцы демонстрировали, что у них есть право выглядеть так, как им хочется.

В XX веке в Германии стало популярным движение реформации жизни (Lebensreform). Его участники пропагандировали органическую пищу, сексуальное освобождение, альтернативную медицину и близкий к природе образ жизни. Нудизм является частью этой философии.

Нудистские пляжи среди крупных городов охотно посещала и буржуазия. А уже в 1926 году Альфред Кох основал Берлинскую школу нудизма, поощряя к этой практике представителей обоих полов. Он поддерживал идею, что обнаженное тело под открытым небом способствует гармонии с природой и оздоровлению.

Нацисты же запретили нудизм, но в 1942 году запрет ослабили. Однако оголяться на людях было запрещено коммунистам и евреям.

Особенно популярным нудизм стал после Второй мировой войны. Обнажались не только представители буржуазии, но и другие классы общества.

“Это было способом уйти от реальности. Реальности, в которой требовалось постоянно соблюдать требования Коммунистической партии, ходить на демонстрации, работать на выходных бесплатно”, – рассказал историк Гохмут, который с родителями посещал такие пляжи.

В 1971 году нудизм в Германии позволили официально. Таким образом власти хотели продемонстрировать, что страна является абсолютно свободной и открытой к новым культурам.

С 1990 года нудизм в стране начал приходить в упадок. В 2019 году насчитывалось около 30 тысяч нудистов, хотя век назад их было в сотни раз больше.

Несмотря на это, нудизм остается частью немецкого духа. Обнаженные люди на улицах часто становятся героями курьезных видео и мемов, но в этом есть свой шарм.

В людных местах немецких городов есть специальные зоны для нудистов. Они могут играть спортивные игры голышом, заниматься искусством, и это считается нормальным. Сторонники нудизма говорят, что они видят личность, а не ее тело.