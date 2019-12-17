Глава Службы безопасности Украины считает, что обмен удерживаемыми лицами нужно проводить параллельно с другими процессами, не меняя сущности "всех на всех".

Об этом передает агентство “Интерфакс-Украина”.

По словам Баканова, в данный момент достаточно сложно завершить идентификацию списка украинской стороны из-за того, что международных наблюдателей не допускают на временно оккупированные территории Донбасса

“Есть часть идентифицированных, но есть и те, кто подлежит идентификации. По нашему мнению, обмен было бы хорошо проводить параллельными процессами, но при этом не менять сути “всех на всех”, как было договорено на “Нормандии”, – говорит он.

По его мнению, Украина не должна обменивать граждан Российской Федерации, однако их запрашивают на обмен представители террористических организаций Л/ДНР.

“Мы не можем граждан РФ отдать в ОРДЛО. То есть, рациональнее реанимировать площадку, которая была на первом обмене – Украина и Российская Федерация”, – подчеркнул Баканов.