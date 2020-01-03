Запись опубликовал Telegram-канал “Трубу прорвало”.

Согласно сообщению, разговор происходил 1 июля между Трубой и экс-начальником Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Игорем Щербиной. Последнего называли “правой рукой” Романа Трубы.

Щербина требовал от Трубы вызвать на допрос директора Николаевского глиноземного завода. Глава ГБР в ответ заявил, что если надо вызвать, то вызовут.

Диалог выглядел следующим образом:

Щербина: Второй вопрос по николаевскому делу, тому, которое я просил, чтобы его открыть. Можно там директора на допрос вызвать?

Труба: Директора чего?

Щербина: Николаевского глиноземного завода.

Труба: Так открыли его (дело, – ред.) или нет?

Щербина: Ну, да

Труба: А у кого оно? Вы номера дайте хотя бы.

Щербина: Оно. Штамп в Николаеве.

Труба: Не очень логично. Относительно АРМЫ николаевской?

Щербина: Не-не-не, это по глиноземному заводу… Это директор…. А номер дела щас…

Труба: Угу, он у нас кто? Заявитель?

Щербина: Нет, он у нас человек, который….

Труба: Так что это надо делать, не получив документы выемки, обыска и сразу на допросы?

Щербина: Так это вопрос, чего он так долго… Вопрос, это смотри, сегодня, 5-го, послали запросы на документы… Как минимум спросить: какого х*я не даете документы, бл*ть.

Труба: Хорошо, так что нужно? На допрос вызвать? Хорошо, вызовут.