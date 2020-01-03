Запись опубликовал Telegram-канал “Трубу прорвало”.
Согласно сообщению, разговор происходил 1 июля между Трубой и экс-начальником Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Игорем Щербиной. Последнего называли “правой рукой” Романа Трубы.
Щербина требовал от Трубы вызвать на допрос директора Николаевского глиноземного завода. Глава ГБР в ответ заявил, что если надо вызвать, то вызовут.
Диалог выглядел следующим образом:
Щербина: Второй вопрос по николаевскому делу, тому, которое я просил, чтобы его открыть. Можно там директора на допрос вызвать?
Труба: Директора чего?
Щербина: Николаевского глиноземного завода.
Труба: Так открыли его (дело, – ред.) или нет?
Щербина: Ну, да
Труба: А у кого оно? Вы номера дайте хотя бы.
Щербина: Оно. Штамп в Николаеве.
Труба: Не очень логично. Относительно АРМЫ николаевской?
Щербина: Не-не-не, это по глиноземному заводу… Это директор…. А номер дела щас…
Труба: Угу, он у нас кто? Заявитель?
Щербина: Нет, он у нас человек, который….
Труба: Так что это надо делать, не получив документы выемки, обыска и сразу на допросы?
Щербина: Так это вопрос, чего он так долго… Вопрос, это смотри, сегодня, 5-го, послали запросы на документы… Как минимум спросить: какого х*я не даете документы, бл*ть.
Труба: Хорошо, так что нужно? На допрос вызвать? Хорошо, вызовут.
Согласно информации, обнародованной сервисом мониторинга регистрационных данных украинских компаний Opendatabot, директором Николаевского глиноземного завода является Виктор Кожевников.
Ранее завод принадлежал российскому бизнесмену Олегу Дерипаске. В 2017 году компания “Русский алюминий” (“Русал”) Дерипаски продала Николаевский глиноземный завод швейцарской компании-трейдеру Glenсore. Это связано с тем, что Правительство Украины ввело санкции против компании “Русал”.
Завод является производителем глинозема, что используется для производства алюминия.
- В начале декабря 2019 года суд арестовал с правом на залог экс-начальника Главного следственного управления ГПУ Игоря Щербину, который считался “правой рукой” Романа Трубы. Щербина подозревается в мошенничестве и пособничестве в предоставлении неправомерной выгоды.
- Романа Трубу могли задержать за взятку еще в начале декабря. Об этом идет речь в материале #Букв “Трубу снова прорвало: как слили главного фаворита на главу ГБР”.