Компания NVIDIA анонсировала выход новой видеокарты GeForce RTX 3060 Ti. Эта новинка пока является наиболее доступным представителем серии RTX 3000.

Об этом сообщается на сайте NVIDIA.

В компании отметили, что видеокарта GeForce RTX 3060 Ti была создана с целью превзойти возможности GeForce RTX 2080 последнего поколения и GeForce RTX 2080 Super. Новая видеокарта на 40% быстрее, чем ее предшественник GeForce RTX 2060 Super.

NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti содержит GPU на базе архитектуры Ampere, который включает 4864 CUDA ядер. Базовая частота графического процессора составляет 1410 МГц, а повышенная частота – 1665 МГц. Устройство содержит 8 ГБ памяти GDDR6 с шиной доступа 256 бит.

Для отвода тепла от компонентов видеокарты производитель разработал двухслотовую систему охлаждения. Поставлять устройству энергию будет 12-контактный коннектор питания. Видеокарта потребляет 200 Вт энергии, для ее использования в системе нужен блок питания мощностью 600 Вт. Стандартные разъемы для подключения дисплеев представлены одним портом HDMI 2.1 и тремя разъема DisplayPort 1.4a.

Рекомендованная розничная стоимость видеокарты GeForce RTX 3060 Ti составляет $399.