На этой неделе Nvidia представила свою последнюю видеокарту GeForce RTX 3080 и показала ее производительность в играх в 4K.

Об этом сообщает издание The Verge.

На днях Nvidia представила новую видеокарту GeForce RTX 3080, которая использует 8704 ядра CUDA в сочетании с тактовой частотой 1,71 ГГц. Все это в сумме дает показатель производительности, который почти в три раза больше, чем в PS5, и более чем в два раза больше, чем в Xbox Series X.

RTX 3080 от Nvidia также включает обновленную конфигурацию с двумя вентиляторами, которая предназначена для улучшения системы охлаждения почти на 55%. При этом Nvidia обещает гораздо более тихое и эффективное охлаждение.

Ранее Nvidia пообещала, что производительность RTX 3080 будет в два раза выше, чем у базовой RTX 2080 Ti, которая вышла два года назад. Тогда RTX 2080 Ti обеспечивала стабильную частоту кадров для игр в 4K.

RTX 3080, похоже, может обеспечить улучшение производительности, необходимое для игр 4K при 144 Гц в современных играх. Компания представила видео, в котором демонстрирует, как с игрой Doom Eternal работают обе модели.

Результаты показывают, что RTX 3080 примерно на 50% лучше частотой кадров — в среднем 120/сек при разрешении 4К и с включенными максимальными настройками.

При этом Nvidia выпускает новую видеокарту с почти в два раза меньше стоимости. RTX 2080 Ti от начала продавалась по цене $1199 долларов. Продажа RTX 3080 начнется от 17 сентябре, цена — $ 699.