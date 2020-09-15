Американская технологическая компания NVIDIA приобретет за 40 млрд долларов компанию Arm, которая занимается разработкой процессоров ориентированных на использование в портативных и мобильных устройствах.

Об этом сообщили в ньюзруме NVIDIA.

14 сентября компания объявила об окончательном соглашении о приобретении компании Arm Limited в SBG и SoftBank Vision Fund. Стоимость сделки — 40 млрд долларов. При этом у SoftBank должно остаться до 10% акций Arm.

Отмечается, что приобретение Arm позволит NVIDIA создать “ведущую вычислительную компанию в эпоху искусственного интеллекта, которая ускоряет инновации и выходит на большие быстрорастущие рынки”.

“Эта комбинация имеет огромные преимущества как для компаний, так и для потребителей и отрасли. Для экосистемы Arm эта комбинация приведет к увеличению мощности исследований и разработок Arm”, — отметили в компании.

Ожидается, что штаб-квартира Arm будет находиться в Кембридже. NVIDIA хочет развивать научно-исследовательскую присутствие Arm в Великобритании. С этой целью планируется построить на базе процессоров Arm ультрасовременный суперкомпьютер с искусственным интеллектом и создать центр исследований искусственного интеллекта.

Теперь это соглашение должны одобрить регуляторы Великобритании, Китая, ЕС и США. По прогнозам, завершение сделки должно состояться примерно через 18 месяцев.